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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
14 Şubat 2024, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Davetiye!

MAÇTAN önceki teorik hesaplarla maçın içindeki gerçekler her zaman çarpışır.
Alanyaspor karşısındaki gördük ki Fenerbahçe'nin kazanmaya müsait olmayan bir duruşu vardı.
Takımında nasıl oluştuysa bir endişe havası oluştu. Endişe korkuyu, korku kayıpları getirir.
Ve Saracoğlu'ndaki son 5 maçın kayıp bilançosu 6 puan.
O puanların aslında kaç puan ettiği en güzel biçimde sezon sonunda hesaplanır.

***

Sezon başında işçi tulumu giyenlerin uyku tulumuna girmesinin sonucudur bunlar.
Ve tabii ki kaç maçtır onları seyredenlerin uyku hali.
Szymanski'nin yüzüne bakınca fiziksel ve ruhsal bir sorunu var gibi gözüküyor.
Ayrıca takımın savunma kurgusuyla oynamanın nelere bedel olduğunu görecek birileri de yoksa daha görecek çok şey var. Yenilen ilk gol kare kare izlenmeli.
Bu maçta sihrini saha dışında bırakan Cengiz Ünder, attığı gole rağmen Dzeko ve İsmail Yüksek aslına veda edenlerin suretleri gibiydi. Tadic kaç maçtır Truva atı rolünde. Gaziantepspor maçında da Alanyaspor maçında da yaptıkları kırmızı kartlıktı.

***

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında özellikle ilk yarıda fiziksel yoğunluğunu en fazla hissettirdiği maçlardan birini izledik. Rakibe önde baskı konusunda ne kadar üst düzey olsa da bir şeyler noksandı.
En önemli mesele Icardi'nin koordinatlarının değişmesi.
Tribünlerin duygu yüklemesine, takım arkadaşlarının pozisyon yükleme çabasına fiziksel olarak karşılık veremiyor. Sihirli adamlara sıradanlık yakışmıyorsa, ondaki büyünün bozulmasına sebep olan gerçekleri birilerinin irdelemesi lazım.

***

Hakemlere gelince, gördüklerimizi bizlerden saklamakla kaypaklıklarını sergilemek arasında tercihlerini yapıyorlar.
Ve bizden saygı bekliyorlar.
Not: Vicdani problemlerini çözmemiş adamlara saha içinde ve VAR ekranında maç vermek cinayete davetiye bastırmaktır.

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