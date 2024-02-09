yıllarımda gazete haberleriyle sevmiştim ve hiç vazgeçmedim.Ne kadar uzak olsan da her zaman yakınımda hissettiğim nefestin!Şimdi zalim bir Amerikan filminde 30 bine yakın ölü binlerce yaralı.Karanfil çağırdım iklimine!Yüreğim ne çok Filistin!

***

İnsan haklarına çekilen sürgüler, soykırım suçlamasına arsızca tepkiler.Sen o yaralı yurdunda kapitalizme karşı bildim bileli duyulmaz sestin.Yalınayak çocuklarının ölüsü bile kayıp! Bağrı yanmış annelerin babaların gözlerinde 'unutmabeni çiçekleri.' Yüreğim ne çok Filistin!

***

Amerika ve İngiltere'nin dünyanın bir ucundan donanmalarını getirmeleri gösteriyor ki sendeki yürek onlarda yok.Geleceğin dünyasında İsrail'e yer açmak isteyenlerin, içine serçeleri doldurmayı düşlediği ahşap bir kafestin!Adını taçlandırıyorsun emin ol.Kumdan ve taştan barikatların yeter!Yüreğim ne çok Filistin!

***

Varsın dün gece ay gitmiş olsun.Bu kadar bombardımanın olduğu topraklarda gökte yıldız mı kalır?Kansızlara kalem kırılırken, haberlerde yine duman yine istin!Ama duruşun tarihe kaydedilmiştir.Yüreğim ne çok Filistin!

***

Atmadıkları bir hardal gazı kaldı.Ellerini ensesine koyup insanlarının teslim olmasını bekliyorlar boşuna!Kendilerini emniyette zannedenlere verilecek bir cevabı var hayatın.O yüzden ödeyeceği mutlak bir bedel olacak İsrail denen teröristin!

***

Ne kapitalist ülkelerden temin ettiğin özel silahların var ne uçak pistin!

Ama sende olanlar kendilerinde olmadığı için onlar çıldırıyorlar.

Acını dindirmek için ömründen gün verenlerin var. Onların yerine de haykırırken seni savunuyoruz hep bir ağızdan!

"Yüreğimiz ne çok Filistin!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Kaybettiğin için üzülme kazanmaya çalış.

Müzik eşliğinde yürü.

Kafelerde kazıklanmayı reddet.

Sorgula.



Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Hala baktığım yerdesin



Bir ihtimal daha yok

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan perdesin



Hani unutmak ölmekti

Bağışla merakımı

Biliyorum ölmedin ama

Neredesin

Hakkı YALÇIN



Kötülüğün arkasında duranlar kendi çocuğunu vuranlardan farksızdır!



Yeşilay'a teşekkür!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde tütün üretiminde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını ve en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu vurgulayan bir bildiri yayınladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bahçelievler Şube Başkanı Mahir Ekinci, tütün ürünlerinin yanı sıra kullanım sayısı giderek artan elektronik sigaraların yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Her yıl 1.3 milyon insanın pasif içiciliğe maruz kaldığı için hayatını kaybetmesini örnek gösterirken çağrısını yineledi. "Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkese destek olmak için buradayız." Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine danışanların memnuniyeti yüzde 91. Bağımlılar 115 danışma hattına başvurabilir ve hayatlarına yeni bir soluk kazandırabilirler.

Sigara dumanından boynuna kement yapanları kurtarmak için olağanüstü çalışan Yeşilay'a teşekkürlerimi iletiyorum.