Böyleleri çocukken toprağa gömdükleri anahtarı bulabilseler de olurdu.
Vicdanlarının kapıları insanlığa açılırdı belki kötülüğe değil.
***Büyükler hayatın anlamını cüzdanlarda arayabilir ama tüm kainat çocukların yüreklerinde ve vicdanlarda yaşar.
***Çocukların hala keşfedilmemiş nice gerçeğin mucidi olma ihtimalleri büyüktür.
Büyüklerin birçok şeyi öldürmek için hazırlık yaptığına hiç şüpheniz olmasın.
***Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder. Büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.
***Düşlerinden kovulan çocuklarla iş yerinden kovulan büyükler arasındaki benzerlikte bile çocukların hesabına yazılmış ödenmez borçlar vardır. Bu dünyada her şey çocukların aleyhinedir.
***Çocukların küçük yaşta sigaraya ve uyuşturucuya alıştırılması, büyüklerin kendilerini garantiye aldığının resmidir.
***
Büyükler akşam tanıştıkları insanları sabaha kalmadan satar.
***Çocuklar dünyanın en önemli ressamıdır, resimleri gözleriyle çizer.
Büyükler her şeyi elleriyle kirletir.
***Çocuklar hayat sinemasında başka rol oynamaz sadece kendilerini oynar.
Büyükler her rolün oyuncusudur, paranın kokusunu aldıkları zaman kıvırmalarının eski delikanlılıkla ilgisi yoktur.
***Güneş çocukları yaz mevsimini sever aydınlığı. İnsanların gözündeki ışığı.
Dilleri çiçek böcek aksanıdır, kuşların alfabesinin mavi gökyüzüne yazılı olduğunu bilirler ve gülümseyerek okurlar.
Ağzı kan kokan büyüklerin her zaman karanlık bir tarafları vardır. Ekmekle de oynarlar hayatla da!
***Çocukların apoleti çığlıktır, birkaç saniyelik uzlaşması kolay gürültü.
Büyüklerin apoleti arsızlıktır; "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Burunlarından kıl aldırmazlar
***
Hayatı çekilmez hale getiren büyüklerdir, o yüzden onlara yakından bakın!
Mutlaka çocukluklarında öldürmüşlerdir içlerinde çocuğu. Ve o yüzden çocukların yaşamasına parmak kaldırmazlar.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kaybettiğin için üzülme kazanmaya çalış.
Papatya çayı iç.
Müzik eşliğinde yürü.
Mücadele et.
Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
Hakkı YALÇIN
Ölene kadar herkes hayatının sahibi ama misafir adabını da yitirmemek gerek.
Acı ama gerçek!
Adam 30 yıllık evli, kadın 15 yıllık evli, ikisinin de eşlerinden çocukları var. Üstelik akraba İkisi birlikte oluyor evlerini terk edip bütün değerleri yok ediyorlar.
Ekranlarda her gün böyle insanları izliyoruz, utanını da görmüyoruz.
Üstelik kendilerini haklı göstermek adına olmadık savunmalar üretiyorlar.
"Ne oldu?" diyoruz bu insanlara?
Eski güzellikler, aile ve namus kavramı sır olmadı. İnsanlar olmalarını istedikleri kalıplara girmeyi seçtiler. Acı ama gerçek!