biri takvim yapraklarını durmadan çevirir ama çocukluğunu bir türlü bulamaz.Böyleleri çocukken toprağa gömdükleri anahtarı bulabilseler de olurdu.Vicdanlarının kapıları insanlığa açılırdı belki kötülüğe değil.

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Büyükler hayatın anlamını cüzdanlarda arayabilir ama tüm kainat çocukların yüreklerinde ve vicdanlarda yaşar.

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Çocukların hala keşfedilmemiş nice gerçeğin mucidi olma ihtimalleri büyüktür.Büyüklerin birçok şeyi öldürmek için hazırlık yaptığına hiç şüpheniz olmasın.

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Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder. Büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.

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Düşlerinden kovulan çocuklarla iş yerinden kovulan büyükler arasındaki benzerlikte bile çocukların hesabına yazılmış ödenmez borçlar vardır. Bu dünyada her şey çocukların aleyhinedir.

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Çocukların küçük yaşta sigaraya ve uyuşturucuya alıştırılması, büyüklerin kendilerini garantiye aldığının resmidir.

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Çocuklar sevgisini anında yaşarken o sevgiyi gelecek zamanlara taşır.Büyükler akşam tanıştıkları insanları sabaha kalmadan satar.

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Çocuklar dünyanın en önemli ressamıdır, resimleri gözleriyle çizer.Büyükler her şeyi elleriyle kirletir.

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Çocuklar hayat sinemasında başka rol oynamaz sadece kendilerini oynar.Büyükler her rolün oyuncusudur, paranın kokusunu aldıkları zaman kıvırmalarının eski delikanlılıkla ilgisi yoktur.

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Güneş çocukları yaz mevsimini sever aydınlığı. İnsanların gözündeki ışığı.Dilleri çiçek böcek aksanıdır, kuşların alfabesinin mavi gökyüzüne yazılı olduğunu bilirler ve gülümseyerek okurlar.Ağzı kan kokan büyüklerin her zaman karanlık bir tarafları vardır. Ekmekle de oynarlar hayatla da!

***

Çocukların apoleti çığlıktır, birkaç saniyelik uzlaşması kolay gürültü.Büyüklerin apoleti arsızlıktır; "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Burunlarından kıl aldırmazlar

***

Hayatı çekilmez hale getiren büyüklerdir, o yüzden onlara yakından bakın!

Mutlaka çocukluklarında öldürmüşlerdir içlerinde çocuğu. Ve o yüzden çocukların yaşamasına parmak kaldırmazlar.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kaybettiğin için üzülme kazanmaya çalış.

Papatya çayı iç.

Müzik eşliğinde yürü.

Mücadele et.



Bir büyük sevdaydı

Yaşadığımız

En aksi umutları

Yarınlara taşırdık

Taksi mesafesiydi

Ayrılığımız

Akşam kavga eder

Sabaha barışırdık



Bu sevda nöbetleri

Gün gelince bitiyor

İnsan göz göre göre

Kendini aldatıyor



Unuttuk yeminleri

Biz sevmekten yorulduk

Bu sarhoş denizlerde

Balıklara yem olduk

Hakkı YALÇIN



Ölene kadar herkes hayatının sahibi ama misafir adabını da yitirmemek gerek.



Acı ama gerçek!

Adam 30 yıllık evli, kadın 15 yıllık evli, ikisinin de eşlerinden çocukları var. Üstelik akraba İkisi birlikte oluyor evlerini terk edip bütün değerleri yok ediyorlar.

Ekranlarda her gün böyle insanları izliyoruz, utanını da görmüyoruz.

Üstelik kendilerini haklı göstermek adına olmadık savunmalar üretiyorlar.

"Ne oldu?" diyoruz bu insanlara?

Eski güzellikler, aile ve namus kavramı sır olmadı. İnsanlar olmalarını istedikleri kalıplara girmeyi seçtiler. Acı ama gerçek!