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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
25 Ocak 2024, Perşembe

Cennet kuşları

YAPAY zekanın yeni hüneri ticarette para kazandırmak.
Telefonlarımıza olmayan paranın ticaretine yönelik davetler sürekli geliyor. Yapay zeka da yerini alsın!
Nasılsa beyinlere kolay para kazanmanın şifreleri işlendi. Bir tuşla para kazanmak hayaliyle yanıp tutuşanlar için benzin bidonları da yapay zeka tarafından promosyon olarak dağıtılacak.

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İnsan olanın önünde hiçbir engel yoktur, ruhundaki engelden başka!
Bedensel engelli insanlar yaptıklarıyla "imkansız diye bir şey yok" gerçeğinin selamını getirirler gözlerimizin önüne.
Böylesine ruhani bir aşka saygı duymak varken yapay zekanın canı cehenneme!

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Bedensel engelli bir insanın spor tutkusu, topluma önderlik eden simyacılığın ta kendisidir. Lunaparkta telin üzerinde yürüyen cambazlar gibi.
Engelli insanlar bir çocuk gibi ellerinden tutulmayı değil önlerinin açılmasını ister, acınmayı değil anlaşılmayı bekler. Ve tabii ki şartların oluşmasını.

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Yapay zeka para kazandırmanın ticaretiyle insanları söğüşlemekten başka bir amaç taşımazken, engelli insanların taşıdığı yüklere bakınca hayatı sorgulamak zor değil.
Güzel olan zoru başarmak!
Engelli insanlar bunu yapıyor.

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Bilinmelidir ki herkes ömrüne ölüm katacak ama engel tanımadan yaşamayı önüne katan engelli insanların hayatına renk katmak zor değil.
Çünkü engelli insanlar hayatımızın cennet kuşlarıdır. Onlara gözümüz gibi bakmayı biliyorsak, ruhumuzdaki engeli ortadan kaldırmayı da biliyoruz demektir.

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Bizim gibi nostalji sevdalarının teknolojiye karşı yapabileceği tek şey var, maziye turlar düzenlemek. Geçmişin güzelliklerini unutturmamak.
Albümlerdeki siyah beyaz fotoğrafların, cep telefonuyla çekilen görüntülerin yanında ne kadar değerli olduğunu anlatabilmek.
Duvardaki fotoğraflar solabilir ama cep telefonlarındaki görüntüler gün gelir başınıza dert olabilir. Teknoloji kalleşlik virüsünü her tarafa yaymıştır çünkü.

***

Bizler engelli insanların verdiği olağanüstü mücadelenin yanındayız, sosyal medyada gençleri zehirleyenlerin karşısında.
Bizler sırtındaki onca yükle alın terini yüzünden döken hamallığın yanındayız, yapay zekanın yalan vaatlerinin karşısında.

***

Yolun hemen karşısındayız!
Sizleri de bekleriz, demli çayımız var, taburemiz, Sadri Alışık posterlerimiz.
Düşeni kaldıran insanlık hallerimiz!

MUTLULUK TAKVİMİ
Avuç içindeki çizgileri incele.
Kimseye borçlu kalma.
Haksız kazanca yüz verme.

Herkes kendinden mesul
Herkes kendine mekan
İnsanın gözlerinde
Camekandır aynalar

Yüzüne bakmayınca
Tozu dumana katar
Bizi bizden alıp da
Bize satar aynalar

Sırlarını döker de
Sır da tutar aynalar
Kim ki haddini bilmez
Öyle bir devleşir ki
Onu yutar aynalar
Hakkı YALÇIN

Nostaljiye bu kadar düşkünüm de niye arkeoloji okumadım acaba?

Züppelik!
Eğer iyi bir yüreğe sahipseniz, sevdiğiniz insanları kaybettiğinizde kendinizden bir parça eksildiğini fark edersiniz.
Etrafınızda kötü insanlar da vardır, onların paralarından başka bir şeyleri de yoktur, insani değerlerle ilgileri de.
Bencil ve küstah olmayı ayrıcalık sayanlar alçak bir ruha sahip oldukları için insanlara yüksekten bakarlar. Siz onlara bakmayın, züppelik onların kanında var!

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