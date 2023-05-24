“Resmi” belge!

ESKI fotoğraflarda ne kadar kalabalıktık, sonra ne çok azaldık.

Olsun, bizler gözlerimizi ayıramıyoruz siyah beyaz yıllardan!

O fotoğrafların eli vardır, analar bebelerini ayaklarında sallar bizleri elimizden tutar. Ve hala duyarız ninni seslerini.

***

Kimsenin gurbeti kalmadı artık, turnalar bile göklerimize uğramıyor.

Sadece nefretin yıldızı parlak!

"Gelin Ayşe" konulu türküler yazılmıyor, "Kızılırmak Karakoyun" konulu filmlerin esamesi okunmuyor. Pamuk tarlalarındaki gerçek hikayelerin yerini, ekranlardaki şatafatlı sofralarda trene bakar gibi bakanların uydurulmuş hikayeleri aldı.

***

Evet her giysiden bir tane vardı ama onlara gözü gibi bakmayı öğrenmiş çocuklardık. Yerli Mallar Haftası'nı kutlardık.

İlkokul yıllarımızın siyah önlüğüne beyaz kurdelesine kurban olayım.

Nasıl bir sadakatti, nasıl bir korumacılıktı o yıllar? Şefkatli öğretmenlerimin gözlerinde nasıl aydınlıktı o bakışlar?

Şimdi omuzlarına ağır yükler bindirilen çocukları düşlerinden vurdu hayat; depresyon ilaçlarıyla, elektronik sigaralarıyla!

***

Bazı haykırışlar kulaklardan silinmez!

"Yazıyoo… Yazıyoo…" Tren garlarında gazete satan çocukların yerini, ekranlarda ruhunu paraya satan "peydahlanmış gazeteciler" aldı.

Kendilerini gammazladı cambazlar. İpini sahibine teslim eden kukla olmak itibar kazandırdı da ihanet baki kaldı.

***

Leblebi tozu satılırdı pazarlarda, bugünün şekerlemelerinin yanında efsane.

Kömür taşıyan kara vagonların yerini uyuşturucu taşınan lüks otomobiller aldı.

Hayat diken terziler kalmadı, dostuna kefen dikenler moda artık.

Bencillik hummasında "herkes ölüsünü kendi kaldırsın" diyenler var.

Siyasetin uçurumunda insanlar birbirine düşman, cep telefonlarıyla çekilen resimlerde bile birbirine yabancı!

***

Eski fotoğrafların dili vardır.

Bizlere yüzümüzdeki çizgileri saydırırken, "kendine iyi bak" der.

Onlarla konuşurken gülümseriz, büyükleri ellerinden küçükleri gözlerinden öperiz. Hala mektup bekleriz postacılardan.

Bizim tesellimiz de bu. "Resimdeki gözyaşlarıyla" tanışmış bir neslin çocuklarıyız. "Bir gün belki hayattan bir teselli ararsan bak o zaman resmime" diyen Cem Karaca'yı da boşuna sevmedik.

O yılların onurlu şarkıcılarını da.

***

Her insan nereye giderse gitsin çocukluğunu yanında taşır, o yüzden boşuna saklamıyoruz o fotoğrafları!

Onlar bizim çocukluk aşklarımız, kirlenmemiş yıllarımız, masumiyetin sesi.

Şimdiki çocukların kaybolan yarınlarının da "resmi" belgesi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Közlenmiş patates ye.

İlginç bir sandviç yap.

Müzik sesiyle uyu.

Özel günleri unutma.



Bir özür sığar mı

Kalp ağrısına

Kırılan uyar mı

Hiç yarısına

Giden kulak verse

Dön çağrısına

Ne fayda kalanlar

Solduktan sonra

Unutmam gereken

Her şeyi sildim

Bu saatten sonra

Üzme kendini

Demek kulağına

Küpe olmuşum

Sen küpe takmayı

Sevmezdin hani

Hakkı YALÇIN



Bu ülkede uyuşturucuyla savaş bitti. Savaşı uyuşturucu baronları kazandı.



Suç duyurusu!

Sosyal medyada iznim olmadan

adıma açılmış sahte bir hesap

var, dostlarım benim peşimden

geldiklerini zannediyorlar.

Kaç kere yazdım, yetkililere

başvurdum ama sonuç alamadım.

Benim reddettiğim bir eylemi,

kendileri adına haksız kazanca

dönüştürüp sahtecilik yapanların

ödeyeceği bir bedel olmalı.

Cezası da caba!

Adıma açılmış sahte hesaba

karşılık bu yeni bir suç duyurusudur!

Hukukun ve adaletin işlemediği

ülkede sesim duyuluyor mu acaba?