BUĞDAY taşıyan karıncasındır, evine ekmeğini taşırsın helalinden. Alın terine saygıda zerre kadar kusur etmemişsindir.

Bilirsin ki onur ve haysiyet risklidir artık. Paslı bir hançerin varlığını hissedersin sırtında. Yalanın, paranın ve talanın kuşattığı bir memlekette, ödüllendirilen değerlere bakar kendini yersin. Ruhundaki insanlık hep diridir, sade bir vatandaş olmayı ilke edinmişsindir. Kaybedersin!

***

Namussuzluğun altın anahtarı vardır insanların ayakucunda.

Eğilmek yoktur şanında, eğilmezsin.

Namuslu bir insanın Allah'ın en soylu eseri olduğunu bilirsin.

Alnındaki çizgilerle birlikte çoğalır borçların. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirler. Betin benzin atmıştır, "ulan zalim dünya" deyip, başını ellerinin arasına koyarsın.

Kopartırsın sana uzanan zehirli sarmaşıkları, helalinden kuru ekmekle doyarsın.

***

Sana başkalarını düşünmeyi öğreten ilahi bir güç vardır ruhunda.

Sana yapılan hiçbir iyiliğin altında kalamazsın. Mert bir duruşun vardır, hafızan güçlüdür tükürdüğünü yalamazsın.

Başını yastığa koyduğunda hesaplaşması başlar insan olanın.

Günahlarını sevaplarından çıkarırsın. Seni baştan çıkaramayan soysuz düzene bakıp, gurur duyarsın kendinle. "Bırak" dersin, "gözlerini para doyursun!" Ne yağmayla işin vardır ne şiddetle ne soysuzlukla. Yorganı üzerine çeker uyursun.

***

Taş atılmış serçe sürüsündeki kuşlar gibi hissedersin kendini.

Namuslu hayatın esintisidir zulüm, aldırmaz gülersin. "İyiler mutlaka kazanır" yazar duvarlarda. Bu düşünceyi iyileri uyutmakla görevli kötülerin uydurduğunu bilirsin ama kötülere özen duymazsın. Ne lüks otomobillerde gözün vardır ne pahalı evlerde. Alın teriyle kazanılmamış hiçbir şeyi kazanılmış saymazsın.

***

Sokaklarda diz boyu ihanet.

Ahlaksızlık almış başını giderken, ömrün önünden bir film şeridi geçer, yaşadığın her şeyin değersizleştiğini görürsün. Para için şerefini satanlar dürüstlüğe küçümseyen gözlerle bakar, "sen hala orda mısın?" derler. Ağızları kan elleri kir kokanlara bakarsın.

Hıncın bilenir de zerre kadar kötülük ve haram dilenmezsin.

Hiçbir şeye değişmezsin ruhunun zenginliğini.

Sen insansın. Ruhuna vuran güneş ve asaletin yeter! Senin gibiler gittikçe azalıyor ama senin gibilerinin düşüncelerini seslendirmek bana gurur veriyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendine hafıza testi yap.

Sokak hayvanları için mücadele et.

Dosta el ver.



İçimde kimsesiz

Bir aşk duruyor

Bütün resimleri

Tek tek yakıyorum

Kayıplar durağı

Bizi bekliyor

Seni aldığım yere

Bırakıyorum



Yeniden başlarım

Bittiğim yerden

Bu yaralı kalbi

Güldüreceğim

Ben bu yenilgiyi

Geçersiz sayıp

Yaramı kendime

Sevdireceğim

Hakkı YALÇIN



Gazze'deki kumarhane gerçeği, sırtlanların en şerefsiz hayalidir!



Gereksiz!

Etrafımdaki kansız zenginlerden bir tanesinin bile insanlık adına en ufak bir eylemini görmedim. Onları dürttüğünüz zaman alacağınız cevap belli; "bana ne!" "İnsanlıkla arası olmayanların bankada parası çoktur" cümlesinde kimseye yapılmış bir haksızlık mevcut değildir. İnsanların yoksulluğu ve çaresizliği onlar için para ediyorsa, bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.