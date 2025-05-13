BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF verilerine göre, son 4 ayda Gazze'de 10 bine yakın çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı. Temel gıdaya ulaşım İsrail tarafından imkansız hale getirildi. Stoklar tükendi 25 fırın kapandı. Anneler çocuklarına sadece tuzlu pirinç ve su verebiliyor. Açlık nedeniyle hastanelere getirilen çocuklardan günde ancak 100 tanesi tedavi altına alınabiliyor. Vakaların çoğu bir aylık ve 2 yaş arasında!

Görme yetilerini bile kaybeden o çocukların gördükleri hasar ömür boyu sürecek, eğer hayatta kalabilirlerse!

***

Böylesine bir insanlık dramı İsrail ve Amerika'nın iş birliğinin sonucunda gerçekleşiyor ve dünya seyrediyor. Birkaç cılız tepkiden başka eylem yok. Buna karşılık İsrail'in yeni saldırı planlarından söz ediliyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "önümüzdeki birkaç ay içinde Gazze tamamen yok olacak" diye açıklama yapacak gücü Amerika'dan alıyor!

***

Amerikalı 6 senatör, İsrail ve bazı hükümetlerin insani yardım kısıtlamalarının Amerikan yasalarını ihlal edip etmediğinin araştırılması için Kongre Gözetim Kurumuna başvurdu ama bugüne kadar fark edilmeyen "insanlık ihlali" araştırılsa ne yazar!

Netanyahu ve Trump gibi cellatların gözleri seğirirken, böyleleri domuz gibi yiyip geğirirken, açlıktan ölen Gazzeli çocuklar onların sadece iştahını kabartır.

***

Çocukluğumuzda bizlere süt tozu, askerlerimize beleş postal dağıtırdı Amerika. Karşılığında istediğini alırdı. Süt tozlarını tuvalete döken çocuklar büyüyünce başkaldırdı. "Kahrolsun Amerika" diye haykırıp sokaklara taştılar.

O yıllarda Amerika'nın Ortadoğu'dan sorumlu şerefsiz ajanı Graham Fuller, ülkemizde gerekli ortamı hazırladı. Otel damlarından miting alanına kurşun yağdırdılar.

Amerika'nın istediği darbe şartları "paşa paşa" oluşturuldu. Sağcısıyla solcusuyla memleketini seven delikanlıları birbirlerine kırdırdılar.

Filistin için mücadele eden gençleri Amerika'nın gönlü olsun diye darağaçlarına yolladılar.

***

Şimdi Gazzeli çocukların çaresizliğini inkar edip, televizyon dizilerinin, futbol maçlarının ve yalan siyasetinin derdine düşenler, bilsinler ki Amerika ve İsrail'in kurduğu acımasız hayat bir gün herkesin kapısını çalacak. Yarın Gazze kumarhane yapıldığında ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçıları, bahis baronları, kara para kasaları o kumarhanelerin açılışına davet alacak. İnsanlığa ihanetin ödülü olarak!

MUTLULUK TAKVİMİ

70'li yılların dergilerini oku.

Tatlı dilli ol.

Zamanını ziyan etme.



İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Sen evine dönerken

Yaslandım bir duvara



Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar



O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN



Gazze'de ölüme terk edilen çocukların dramı "alın yazısı" öyle mi?



Öldükten sonra!

Cumartesi akşamı televizyonda rahmetli Volkan Konak'ın eski bir programını izledim. Geçen yaz konserinde benim için "Hakkı abimin şarkısını okudum ekmeğini yedim" diye bir cümle kullanmıştı.

Nicelerinden duymadığım sözü tek şarkımı okuyan bu vefalı adamdan duydum. Nur içinde yatsın. Böyle güzel insanlarla buluştuğum şarkılar beni öldükten sonra da yaşatacaktır eminim.