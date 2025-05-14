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Rio Ferdinand berber koltuğunda aTV'yi izledi ZTK finalinde Galatasaray için tezahürat yaptı!

63. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım Galatasaray oldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Cimbom, 19. kez mutlu son ulaşırken sarı kırmızılıları dünyaca ünlü futbol efsanesi Rio Ferdinand da takip etti. İngiliz yıldız, Cimbom'a destek verdi.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 01:20 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 01:26
Rio Ferdinand berber koltuğunda aTV’yi izledi ZTK finalinde Galatasaray için tezahürat yaptı!

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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun son maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynandı. Sarı kırmızılılar, rakibini 3-0 yenerek 5 sezon sonra mutlu sona ulaşmayı başardı. Ayrıca ligde takmak istediği 5. yıldız öncesinde de moral buldu.

İki takım arasındaki randevu, aTV ekranlarında yayınlandı. Maçı izleyenlerden biri de Rio Ferdinand'dı. Eski futbol yıldızı, büyük bir heyecanla karşılaşmayı takip etti. Bir berber koltuğunda görüntülenen İngiliz stoper, Galatasaray için "Gala Gala" diye tezahüratta bulundu.

Bu görüntüler sosyal mdeyada gündeme oturdu.

Rio Ferdinand aTV'yi izledi! Osimhen için tezahürat yaptı!

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