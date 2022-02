Yanılgı!

***

***

***

***

***

Çoğalan bozgunlarda dostlarımızın akıl danıştığı yaşlı insanlarız artık.

Hayatın nöbet listelerinden adı silinen, üç gün sonrası bilinen ya da bilinmeyen. İnsan yaşlanınca hayatı daha derin sorguluyor ama bazen kendine de geç kalıyor.

Yürek vasiyetimi dostlarımın not defterine yazarken, hayatıma bir şekilde giren çakalları kendi defterime not ettim.

Bazı insanların asla affedilmeyeceğini ve hiçbir mahkumun aşktan firar edemeyeceğini bile 60'ımdan sonra fark ettim.

Bu da benim yanılgım!

Mutluluk Takvimi

Vicdanını sorgula.

Bir çocuğun hayatında bugün melek ol.

Eski giysileri değerlendir.

Sigara içme.

Sahafları dolaş.

Ne acılar çekti bu kalp

Daha nelerini çeker

Aşktan başım dik çıktım

Teker teker

Her acımın tarifi var

Her sevdadan bir resim

Aşklar bende törendi

Her ayrılık merasim

Yanıldığım da oldu

Kor gibi yandığım da

Hala saklı düşlerim

Bir çeyiz sandığında

Mazim camdan bakıyor

Bir zamanlar neymişim

Kimler sırtımdan vurmuş

Ben kimleri sevmişim

Hakkı YALÇIN

Sadece çiçeklere değil dildeki cümlelere de su vermek gerekiyor.

Ne yazık ki!

Eski moda pikaplarda plak dinlemek yeniden moda oldu.

Plaklar değerlendi ama eski plakları bulmak kolay değil; bu demektir ki eldekilerin değerini kaybedince anlıyoruz.

Düşünüyorum da keşke eski güzelliklerin öznesine özlem duyulsa, eski terbiyeye ve asalete yani.

Oysa azalan güzellikler yarın hiç kalmayacak çoğalan kötülükler hiç azalmayacak.

Durum onu gösteriyor!