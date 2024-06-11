Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret

Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu gibi AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunacak. Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa olması bekleniyor.

2 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel 'in AK Parti'ye yaptığı ziyaretin iade-i ziyareti niteliğindeki tarihi buluşma öncesi Özel'in, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşüp protokol hususuna ilişkin bir kez daha akıl danıştığı bildirildi. MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Özel'in ise bire bir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi. Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor. İlk olarak 2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen iki liderin görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürmüştü.



Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği buluşma, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasını sağladı.



İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLADI



Kritik zirve ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek istişare sürecini başlattı. Özel'in yurtdışı temasları öncesi, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bilgi alıp ülke menfaatleri doğrultusunda politika belirlemesinin önü açıldı. Tutuklu olan 28 Şubat generalleri ise Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması üzerine tahliye edildi.