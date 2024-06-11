Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren siyasi iklim devam ediyor.
Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme yaklaşık 1.5 saat sürmüş, Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşmişlerdi. Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımlamıştı.
HUMMALI HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
2006'da Erdoğan'ın dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı ziyaret için gittiği CHP Genel Merkezi'nde son 3 gündür süren hummalı hazırlıklar tamamlandı.
ÖZEL AHMET NECDET SEZER'LE GÖRÜŞTÜ
2 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti'ye yaptığı ziyaretin iade-i ziyareti niteliğindeki tarihi buluşma öncesi Özel'in, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşüp protokol hususuna ilişkin bir kez daha akıl danıştığı bildirildi.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu gibi AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa olması bekleniyor.
Özel'in ise bire bir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi. Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor. İlk olarak 2 Mayıs'ta, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen iki liderin görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürmüştü.
Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği buluşma, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir diyalog zemininin oluşmasını sağladı.
İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLADI
Kritik zirve ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin genel başkan yardımcıları ile bir araya gelerek istişare sürecini başlattı. Özel'in yurtdışı temasları öncesi, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bilgi alıp ülke menfaatleri doğrultusunda politika belirlemesinin önü açıldı. Tutuklu olan 28 Şubat generalleri ise Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanması üzerine tahliye edildi.
CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede neler konuşulacağına dair Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmede asgari ücretten emekli aylığına kadar birçok konunun masada olduğunu söyledi.
Kritik görüşme öncesinde CHP'li başkan yardımcılarının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyleyen Özel, Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü Pazartesi günü de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceğini söyledi.
"BAYRAMLARDA ARAYACAĞIM"
Bundan sonra bayramlarda Başkan Erdoğan'ı arayıp bayramlaşacağını ifade eden Özel, "Devlet Bey'le de konuşacağım. Anıtkabir'de el sıkışacağız, 23 Nisan resepsiyonuna yürütmenin başı geliyorsa 29 Ekim resepsiyonuna da biz gideceğiz." dedi.
Özel, Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen iade-i ziyaretine ilişkin, " Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı'ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik." dedi.
NE İKRAM EDİLECEK?
Özel, Başkan Erdoğan'a ne ikram edileceğine yönelik yöneltilen soruya ise "Kendisine sorarız tabii. Ama burada başka yerde olmayan birkaç şey var, mesir çayı, mor reyhan çayı, keçi boynuzu çayı gibi." yanıtını verdi.