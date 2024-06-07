İSKELEDEN elimizi uzatsak denizi tutardık, şişe içindeki mektuplar kıyalara vururdu.

10 kuruşa şarkılar satarlardı bir saman kağıdının üzerine yazılmış sözleriyle.

Gözleriyle konuşurdu insanlar, otobüs duraklarında herkes tanıdık ve herkes birbirine yer verme yarışında! Şimdiki gençler otobüslerde uyuyor numarası yapacak da yaşlı insanları görmemek için cep telefonlarını kurcalayacak ha!

Gençlik yaşlanmamıştı daha!

***

Mahallenin ortasında akşam sohbetlerinde konu sadece insanlık.

Pencereler herkese açık. Yaşlı insanlar cigarasını tüttürürdü efkarın önü açık.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünecek, kocaman adamlar komşunun karısına kızına göz dikecek ha!

Şehvetin ve ahlaksızlığın palazlanmasına başlanmamıştı daha!

***

Çocuklar ağzından öperdi sokak çeşmelerindeki muslukları.

Akşamları arkadaş ıslıkları yankılanırdı mahallelerde. Aşklar camdan cama ama ömürlük, verilen sözler tutulur yeminler yutulmazdı. Radyolarda bir şiire ağlardı genç kızlar, parayla saadet olmazdı şarkılarda bile.

Yontma taş devri moda olacak ha!

İtibar gören soysuz ihanetler bu topraklarda işlenmemişti daha!

***

Ölüm önde erkeklik ardında, duruşlar dimdik. Her meslek erbabı namusluydu.

Gökyüzünden yıldız toplamak içindi merdivenler, hile yaparak yükselmek için değil.

Kendinden diye bir ahlaksızı ve hırsızı korumazdı hiç kimse!

Adamın biri çocukları taciz edecek, çocuklara uyuşturucu satacak da kalbi kasıklarında atan çakallar yolda yürüyen kadınların kalçasından video üretip paylaşacak ha!

Erkeklik onursuzluktan ve şerefsizlikten hoşlanmamıştı daha!

***

İnsanlar güzel uyurdu evlerinde, televizyon denen meret girmemiş odalara. Cehaleti ayaklandıran dizileri sıkıysa o zaman yayınlasalardı.

Tadına doyum olmazdı meyveli kuruyemişli aile için sohbetlerin.

Dedeler duvarlara onurlu resimleri miras bırakırdı siyah beyaz. Mektuplar elle yazılırdı çizgisiz kağıtlara.

Gün gelecek bir ayda 30 kadın katledilecek, analar her küfürden nasibini alacak, insanlar birbirlerine kin kusmak için fırsat kollayacak ha!

İki parmak daktilodaki klavyeler sövgülerle tuşlanmamıştı daha!

***

Hepimiz arkadaş gibiydik hayatla, sonra aramızı bozdular ve yeni bir kader yazdılar teknolojiyle. İçine yalan kattılar, kötülüklerinin üstüne yattılar, çocuklarımız bu enkazın altında kaldı!

Hey gidi yıllar hey! Evladı evinden çıkan analar dokuz doğuracak, magazindeki nafaka ganimetçileri genç kızlara, kara paralı züppeler de delikanlılara ilham perisi olacak ha!

Cebini kirli parayla doldurmanın bir sürahiye su doldurmaktan değerli olacağı düşlenmemişti daha!

MUTLULUK TAKVİMİ

Akvaryumun karşısına geç.

Ağaçtan meyve topla.

Sokak hayvanlarını susuz bırakma.

Fayda etmez pişmanlık

Hasret kalpte birikiyor

Bu acıyı sahibine

Teslim etmem gerekiyor



Bu gece yürümeli

Gözümdeki yaşların

Hakkından yağmur gelir

İnsan yalnız yürümeli



Mesele gururdaysa

Çıkar yol kalmadıysa

İnsan kaybettiğini

Yüreğine gömmeli

Hakkı YALÇIN

İklimi değiştirenler insanlığın yapısını da yapay zekayla değiştiriyorlar.

İşte şerefsiz!

Bir arkadaşım Ataköy'de otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekliyordu. Etekli bir genç kız yaya kaldırımdan geçti, o sırada başka yöne giden bir abazan, kızı görünce yönünü değiştirdi ve kızın peşine takıldı ve cep telefonunu kızın kalçalarına yönlendirdi.

Arkadaşım otomobilin camından "hey sapık" diye bağırdı, abazan domuz döndü baktı. Kim olduğunu da biliyordu çünkü ne kadar şerefsiz olduğunu da.