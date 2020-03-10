Karantina!

PARA için yapılmadık namussuzluk bırakmayanlar şimdi paranın kirinden korkuyorlar.

Amerika virüs nedeniyle ülkesine giren dolarları bile karantinaya alıyor.

Çocukların kanı bulanmış dolarları kasalarına istifleyenler şimdi aynı dolarların üzerine virüs bulaşmasından korkuyorlar.

Dolar evrim geçiriyor!

Dünyanın güzelleşmesi adına kıllarını kıpırdatmayanlar bir virüsle boğuşmanın ne demek olduğunu anlasa ne fayda!

Kendi kötülükleriyle yüzleşmeyenler bastırdıkları paranın kirini karantinaya almakla mı temizleyecekler?

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İran, sadece Suriye'deki yapılanmaya 65 milyar dolar harcadı.

Ama insanlarını sadece kitle imha silahları üreterek koruyacağını zannetti.

Okyanusları aşanlar bazen karıncaların su içtiği ırmaklarda boğulurlar.

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200'ün üzerinde insanını kaybeden İtalya, Avrupa'nın merkezi ve her türlü ekonomik bağlantıların odak noktası.

16 milyon kişi karantinada.

14 bölge Nisan ayına kadar kapatıldı.

İçler acısı bir durum!

Silahlarıyla ve ticaretiyle dünyaya meydan okuyan Çin binlerce insanını ve bilmem kaç yıllık geleceğini kaybetti.

Demek ki neymiş, nükleer silahlara atom bombalarına sığınmakla virüse karşı çadır kurmak arasında ağır bir yenilgi varmış!

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Koronavirüs ilk olarak 1960'lı yıllarda görülmüş.

Büyük geçinen ülkeler bu virüsün insanlara bulaşma şartlarının bir gün mutlaka oluşacağını niye hesaplamadılar da silahlardan medet umdular?

Neden insanlığa çocuk ölümlerine gözlerini yumdular da şimdi kalplerinden vuruluyorlar?

Tek hörgüçlü develerden bulaştığı bilinen bu virüs için, insanlık meselelerinde lafı ağzının içinde geveleyen develer neden tedbir almadılar?

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Bu gezegeni babasının malı zannedenler için felaketin resmidir bu.

İnsanlık ve barış adına kuvvetli eserler ortaya konulsa virüsün etkisi bu denli yıkıcı olmazdı.

1960 yılında görülen bir virüsü hafife alıp tedbir geliştirmeyenler, silah sanayini geliştirmekle insanlığa da ihanet ettiler dünyaya da.

Şimdi ölümlerin sayısını hesaplamakla yaptıklarının hesabını vermek arasındaki bu acımasız final kendi eserleridir.

Virüs dedikleri tek hörgüçlü bir deveden çıktı.

Ama dünyayı rayından çıkaranlar yüzünden bu virüsün günahı masum insanlardan çıktı.

NE MALUM!

Hayatı yeniden şekillendirmek için silahların canı cehenneme desek kimin umurunda!

Nükleer ve kitlesel imha silahlarının da yenisi gelir.

Bütün bu gelişmelerin kime ne faydası olur diye düşünmeyin.

Virüsün kitlesel silah olmadığını mı sanıyorsunuz?

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugünü dün kadar kolay harcama.

Her şeye yüreğinle bak.

Hayatın şifresinde ipuçlarına bak.

Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Acımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var

Bebeğimiz ölür

Kucağımızda

Ateşler yanmıyor

Ocağımızda

İsyan türküleri

Dudağımızda

Bizi insafsızca

Susturanlar var

Hakkı YALÇIN