Sevgililer Günü

AŞK sadece iki kişilik değildir. Ülkesi için canlarını veren insanların ardından yaşlı gözlerle bakarken geride kalanların acısını hissetmektir.

İçimizi ayna etmektir yürekli insanlara.

Hüznün ve acının bol olduğu bir dönemde Sevgililer Günü'nü özne yapmak ne kadar gereksiz gibi görünse de, soyu tükenmekte olan sevgiyi hiç olmazsa böyle bir günde gözümüz gibi sakınmak zorundayız.

Çünkü aşkın cümlesine ihtiyacımız var.

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Aşk, sandalınız batarken tek can yeleğini sevdiğine uzatmaktır.

Aşk nesli tükenmekte olan insanların hala peşinden koştuğu kutsal bir duygudur.

Yağmur gözlü atların çektiği faytondur aşk, binin.

Nar yürekli olun dara düştüğünüzde bile. Aşkın ipiyle kuyuya inilir, inin.

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Aşk kurabiye tarifine sevdiğini katmak, üç günlük hasrette bile kıyameti koparmaktır.

Aşk sözünü geri almaya gittiğinde gözlerini geri alamamak, bütün ihtimallerin bittiği yerde yeniden başlamaktır.

Sizlerin özel hayatına kulaklarını dayayan teknolojik böceklere inat deniz kabuklarından nostaljik masallar dinleyin bugün.

Bir aşk masalından ninniler söyler belki.

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Aşk, hayatı yaşamak için kullanmaktır insanları kullanmak yerine. Gönül kuşunu kırıntılarla doyurmak. Sadık beden sadık ruh.

Yüreğinle atmak imzanı.

Okulu kıran çocukların kalbini kırmamaktır aşk!

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Farz edin ki siz değiştirdiniz havaları.

Bodur Şubat'ın arasına bahar günlerini siz sokuşturdunuz.

Farz edin ki nefretin kökünü kurutuyorsunuz.

Güvercinler uçurun doğan güne.

Korkmadan dokunun sevdiğinize.

Bir aşk masalından ninniler söyler gelecektir belki.

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İnsan olan cebinde taşıdıklarına değil göğsünün sol yanında ne taşıdığına bakar.

Kalbinizle elele tutuşun.

Siz aşkın neferleri çıkın aşkın meydanına bas bas bağırın!

"Seni seviyorum!"

TÜKETİCİLERE!

Sevgilisine hediye almayanları "odun" olarak niteleyip Sevgililer Günü'nü tüketim malzemesi olarak kullananlara bir işaret fişeği gönderiyorum.

"Ne alırsan bir buse" diyecek bir mağaza niye yok?

KARTON BARDAK!

Kime sorsam domuz gribi.

Virüslerin çoğunun insanlarla temas kadar kafelerde içilen kahve çay bardaklarından ve kahve fincanlarından bulaştığını düşünüyorum.

Oralarda çalışan herkes temiz değil, herkes başkalarının içtiği bardakların nasıl yıkanması gerektiğinin bilincinde de değil. O yüzden kafelerde karton bardak isteyin.

Çay keyfiniz biraz zedelenir ama mikrop kapmaktan bin kere değerlidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sevgini kalbinle göster hediye paketiyle değil.

Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.

Aşkı en güzel sen anlat.

Sıcak havalara aldanma.

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarda çınlıyor hala

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN