Yahşihan'da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi bacağından vuruldu!

Kırıkkale Yahşihan’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti! Tartıştığı husumetlisini tabancayla vuran O.K., E.Ö.’yü bacağından yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandı.



Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (40) ile O.K. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K., husumetli olduğu E.Ö.'ye tabancayla ateş etti. Kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı. Şüpheli O.K.'nin yakalaası için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı.

