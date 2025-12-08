Hatay’da kan donduran olay! Yeğenini diri diri gömen dayı tutuklandı

İLK İSTEĞİ SU OLDU Amir Alcedduh'un hastanede kendisi ile iletişime geçen sağlık personelinden ilk olarak su istediği kameralara yansıdı. Tedavisine başlanılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dayı tutuklandı. (İHA)

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren çocuğun ise bilincinin açık olduğu bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN