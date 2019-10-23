İskeleden elimizi uzatsak denizi tutardık, şişe içindeki mektuplar kıyılara vururdu.
10 kuruşa şarkılar satarlardı saman kağıdının üzerine yazılmış sözleriyle.
Otobüs duraklarında herkes birbirine yer verme yarışında!
Şimdiki gençler otobüslerde uyuyor numarası yapacak da yaşlı insanları görmemek için cep telefonlarını kurcalayacak ha!
O güzelim çocuklar yaşlanmamıştı daha!
*****
Sonbaharda yakılan sobalar bacaları tüttürürdü. Yaşlı insanlar cigarasını tüttürürdü kapı önlerinde.
Kömür kokardı hava kan kokmazdı ya!
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünecek, kocaman adamlar komşu çocuklarına göz dikecek ha!
Namussuzluğun palazlanmasına başlanmamıştı daha!
*****
Çocuklar ağzından öperdi sokak çeşmelerindeki muslukları.
Akşamları arkadaş ıslıkları yankılanırdı mahallelerde.
Aşklar camdan cama ama ömürlük. Verilen sözler tutulur yeminler yutulmazdı.
Radyolarda bir şiire ağlardı genç kızlar, parayla saadet olmazdı şarkılarda bile.
Yontma taş devrini aratan cilalı aşk devri moda olacak ha!
İhanet kalplere işlenmemişti daha!
*****
Ölüm önde erkeklik ardında, duruşlar dimdik.
Her meslek erbabı namusluydu.
Gökyüzünden yıldız toplamak içindi merdivenler, namussuzluk yaparak yükselmek için değil.
Adamın biri küçük bir çocuğu taciz edecek ha!
Kalbi kasıklarında atan erkeklik vapurlarda karşısındaki kadınlara bakıp cinsel organıyla oynayacak ha!
Erkeklik şerefsizlikten hoşlanmamıştı daha!
*****
İnsanlar güzel uyurdu evlerinde, televizyon denen meret girmemiş odalara. Tadına doyum olmazdı kuru yemişli aile içindeki sohbetlerin.
Dedeler duvarlara onurlu resimleri miras bırakırdı siyah beyaz.
İnsanlar birbirlerine kin kusmak için fırsat kollayacak ha!
Sosyal medya mezbahalarında klavyeler nefret ve sövgülerle tuşlanmamıştı daha!
*****
Hepimiz arkadaş gibiydik hayatla sonra aramızı bozdular.
Ve yeni bir kader yazdılar teknoloji denen acımasız silahla. İçine yalan kattılar, kötülüklerin üstüne yattılar çocuklarımız enkazın altında kaldı!
Hey gidi yıllar hey!
İnsanlık ölecek de para ahlaksızlıkla kardeş olacak ha!
Cebini doldurmanın bir sürahiye su doldurmaktan daha değerli olacağı düşlenmemişti daha!
TEKNOLOJİ
Yatılı okuldaki çocukluğumuzda Amerika'nın gönderdiği süt tozları dağıtılırken, öğretmenlerimiz bizlere "Amerika sizlerin aptal olmanızı istiyor!" derdi, anlamazdık.
Lisedeki öğretmenlerimiz televizyonları işaret edip, "Televizyonlar sizin aptal olmanızı istiyor" dediklerinde bağlantıyı kurmuştuk.
Teknoloji o bağlantıyı kesti!
MUTLULUK TAKVİMİ
Bilgi sahibi olmadan konuşma.
Sağlığın için yürü.
Çocuklara renkli çoraplar al.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O eski hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
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