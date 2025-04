SEVDİĞİMİZ insanları kaybettiğimiz zaman hayata bakışımız anlık da olsa değişiyor.

Batarken teknelerimiz ya da batırılırken, nasıl terk edeceğiz bu zamansız yolculuğu? Yitirdiklerimiz ve kazandıklarımızla hayata bıraktıklarımız arasında imzamız nasıl olacak? Taşınmaz malları vicdanlardan daha değerli sayanlar dünyasında gerçekleri anlamak için vaktimiz olacak mı acaba?

***

Hayat bir mücadele olsa da başkalarını devirerek ayakta kalmak duygusunun hayatta yeri yok.

Bu dünyadan göç ederken sevgilerini mallarını bağışlayabilirsin ama kendini bağışlayamamak var ya, o berbat bir şey!

***

"Kimin canını acıttım?" diyeceksin, "kimlerin hakkını yedim, kimlere kan verdim, kaç çocuğun elinden tuttum, kaç ölünün arkasından kin kustum?" Çaldığın kapılar açılmadı diye sen de başkalarına kapattın mı kapıları? Allah sevgisi çıktığın yolculukların rehberi oldu mu?

Hayatın ihtirasına yenik mi düştün paranın sihrine kapılıp da.

***

Bu savaşlar, kahpelikler ve soysuzluklar dünyasında hayatın sihirleri de vardır hep bir şeyler fısıldıyor bizlere. Bu koca dünyada bizim tuttuğumuz yer nedir ki, içimizde sevgi yoksa eğer. Çünkü hayat bir yürek ağrısıdır, vicdanı olanlar için.

***

Hiçbir tavşanı yakalayamamış tazı olmakla, hiç kimsenin günahına girmemiş olmak arasında uzun bir yol var. Kuruyor her şey çiçekler gibi. Zaman durmuyor ve bir çocuğun evden kaçmasıyla eve dönmesi arasındaki kadar çabuk bitiyor her şey. Ertelenmiş düşlerin pişmanlığıyla!

***

Elbette hiçbirimiz masum değiliz ama kavanoz dipli dünyanın içinde adımızın yazıldığı kağıt parçacıkları etrafa saçıldığında ağır basan söylemler en değerli hazinemizdir.

Yaşarken bedenimizi süsleyen pahalı ve görkemli giysiler, lüks otomobiller ve bankalardaki haram hesaplar hiç değil!

***

Onların yakasına da yapışacak bir mahşer olacak elbet. O gün geldiğinde ne çocuklarımızın lokmalarına diktikleri gözler unutulacaktır ne kustukları nefret!

MUTLULUK TAKVİMİ

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Çocuklarının adına ağaç dik.

Kaliteyi fiyatta arama.

Her akşam evimde

Adın söylenir

Her köşede hala

Senden izler var

Unutamadım seni

Bir şarkı gibi

Aşkıma şahittir

O geçen yıllar



Tutsak olmuş resmin

Bir çerçeveye

Bitmez güzelliğin

Karşımda durur

Tutup saçlarından

Öpmek isterim

Akan gözyaşlarım

Camlara vurur

Hakkı YALÇIN



İnsanların şerefli ve namuslu olacağını düşünmek; en büyük yenilgimizdir!



Hızlı yolculuk!

Bundan 19 yıl önce yazmışım ve tehlikeyi işaret etmişim.

"Türk gençliği tarihi bir yıkımın eşiğinde, dizlerinin üzerine çökmesi an meselesi. Uyuşturucu okul önlerinde, sanki birileri ülkenin geleceği kötürüm olsun istiyor. Televizyon dizileri yeni bir alfabe icat etti, konuşma dilimiz bile bozuldu. Dolar ve euro tapınaklarında kurban edilen sadece çocuklarımız değil. Bütün değerlerimiz." Ne kadar hızlı ve uzun bir yol almışız da nasıl yaya kalmışız!