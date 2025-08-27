Gençleringözlerindeki mektupları iyi okumak gerekiyor ama teknolojik dünyada insanları okumanın da hükmü yok mektupların da. Onlara "Z kuşağı" deyip meseleyi kestirip atmak kolay! Para dolaşımının kan dolaşımından değerli sayıldığı bir zaman diliminde çoğunda umutlar iptal. Çünkü onlar en çok yalanı gördüler, haksızlığı.

Onlar "yaşlı gençler!" Kaygılarının önüne geçebilmek için dik başlı dursalar da çoğunda "elde var hiç!" Hayat onların elinden tutmuyor, onlar da hayatı iplemiyor. Bir kafede kahve içmek onların yasası. Elbette derdi tasası olan çok ama hayal ettikleri geleceğin kendilerine gelmeyeceğini bildikleri için günü yaşamak daha anlamlı geliyor çoğuna.İstanbul'un her yanı kalitesiz üniversite ilanlarıyla dolu. Bu kadar üniversiteden mesleğinin erbabı olabilecek kaç insan çıkacak? O paraları ödeyebilmek için annelerin babaların canı kaç kere çıkacak?

Geçen hafta alışveriş yaptığım marketteki kasiyer genç beni tanıdı, "sizin yaşadığınız devirde yaşamak isterdim" dedi. O delikanlının özlemini, nostaljinin teknolojiye karşı zaferi olarak kabul ettim.Şimdiki zamanda kötülüğün yoluna baş koyanların, iyiliğin yoluna taş koymasını bildiğim için.Kasiyer delikanlı beni bırakmadı."Eski sanatçıların sihri neydi?" diye sordu. "Onların sihri dürüstlük ve ahlaktı" dedim, "müziğe ve sinemaya verdikleri emekti. Her şeyden önemlisi halkla birlikte yürümekti." Yetmemiştir diye sihrin arkasını getirdim. "Onların sihri belki de bizdik. Sokak çeşmesi, gaz lambası, beyaz mendil, helal para." Noktayı koydum. "Yetmez mi?" Gülümseyen delikanlı "yeter de artar bile" diye karşılık verdi.

Şerefsizlik çatlaklarından içeri sızmayı matah bir şey sanan ve gençleri uyuşturucuyla şiddete özendiren yeni moda şarkıcılar dünyasında, kasiyer delikanlı Cem Karaca'nın tamirci çıraklarına gösterdiği özeni saygıyla andı. Ben kasadan ayrılırken, kendisini bekleyen kadere doğru yürüdüğünü hayal ettim de içim yandı!

Her şeyin başı umut ve özgürlük. Bu satırlar bir genç kızın günlüğünden. "Bütün yalanların gerçek olarak yansıtılmasının yan etkilerini yaşıyorum. Ahlaksızlığın ve kötülüğün bu denli ayakta durmasıyla güzelliklere oturacak yer kalmadığını görüyorum. Umutsuzum ve böyle bir dünyada anne olmaktan korkuyorum." Not: Bizler gençliğimizde bu kadar korkmamıştık!

27 AĞUSTOS 2025

Mutluluk Takvimi

70'li yılların sanatını incele.

Dalgaların sesini dinle.

Yenisini alma eskiyi değerlendir.



Aşkın çay bahçesinde

Sen Gülşen'din

Ben Tarık Yeşilçam filmi gibi

Güzel bir aşk yaşadık

Yanlış adrese gitti

Sevda mektuplarımız

Sonra sessiz sedasız

Küskün ayrıldık

Hayatımın aşkı

Sana bir borcum vardı

Yıllar sonra da olsa

Dilerim gururunu

Okşar bu şarkı

Hakkı YALÇIN

Kadınların canına göz dikenler kulübüne kayıtlar hızla devam ediyor.

Hayvansever bir yakınım Tokat Erbaa'da köyüne tatile gitti. 5 kedi yavrusu can çekişirken yavruları alıp Erbaa'daki barınağa götürdü. "Hayatımda böyle bir barınak ve hayvan sevgisiyle dolu insanlar görmedim" dedi. Başta Sorumlu Veteriner Hekim İlyas Duran'dan başlayarak onları ödüllendirmeyi de ben üstlendim. Veteriner teknisyenler Gaye Özdemir, Alperen Uzun, toplama araç şoförü Salih Cılız, Murat Yılmaz, Tarık tütüncü ve barınak personeli Recep Aslan'a görevlerine olan bağlılıklarına ve hayvan sevgilerine mahsuben teşekkürlerimi sunuyorum.