Şoförlükten başkanlığa… Nicolas Maduro ve eşi kimdir? İşte ailenin iktidar hikayesi
2005'te fitili ateşlenen ABD-Venezuela gerilimi, bugün yaşanan saldırı ve ardından Devlet Başkanı Maduro ile eşinin ABD tarafından yakalanmasıyla yeni bir döneme girdi. Petrol kaynaklarıyla zengin ancak ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro ve siyasi sahnedeki en yakın yol arkadaşı olan eşi mercek altında. İşte güç, iktidar ve aile bağlarıyla şekillenen Maduro ailesinin dikkat çeken hikayesi…
