PODCAST CANLI YAYIN

Şoförlükten başkanlığa… Nicolas Maduro ve eşi kimdir? İşte ailenin iktidar hikayesi

2005'te fitili ateşlenen ABD-Venezuela gerilimi, bugün yaşanan saldırı ve ardından Devlet Başkanı Maduro ile eşinin ABD tarafından yakalanmasıyla yeni bir döneme girdi. Petrol kaynaklarıyla zengin ancak ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro ve siyasi sahnedeki en yakın yol arkadaşı olan eşi mercek altında. İşte güç, iktidar ve aile bağlarıyla şekillenen Maduro ailesinin dikkat çeken hikayesi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

ABD ile Venezuela arasında aylardır süren gerilimde kritik bir adım atıldı. Devlet Başkanı Maduro ve eşi ABD güçlerince yakalanarak ülke dışına çıkarıldı. Ardından gözler bir kez daha Maduro'nun yükselişine ve devlet yönetiminde etkili olan eşine çevirdi. İşte şoförlükten devlet başkanlığına uzanan bu yolculuğun nasıl şekillendiğinin hikayesi…

Takvim Logo

NICOLAS MADURO KİMDİR?

Nicolas Maduro, 23 Kasım 1962'de Caracas'ta doğdu. Siyasi kariyerine sendika faaliyetlerle başlayan Maduro, otobüs şoförlüğünden devletin en üst makamına uzanan sıra dışı bir yükseliş yaşadı.

Takvim Logo

İŞÇİ MAHALLESİNDEN SARAYA

Nicolas Maduro, sol görüşlerin hakim olduğu bir aile ortamında dünyaya geldi. Sendika mücadele içinde yer alan babası, Halkın Seçim Hareketi (MEP) saflarında aktif siyaset yürüttü.

Takvim Logo

Maduro, Karakas'ın batısında yer alan ve emekçi kesimin yaşadığı El Valle semtindeki Los Jardines mahallesinde, Calle 14 üzerinde büyüdü. Dört çocuklu ailenin tek erkek ferdi olan Maduro'nun, Maria Teresa, Josefina ve Anita isimlerinde üç kız kardeşi bulunuyor. Mahalle ve siyasi bilinçle yoğrulmuş aile yapısı, onun ilerleyen yıllardaki ideolojik duruşunun da temelini oluşturdu.

Venezuela dosyası açıldı: Başkenti neresi, Müslüman mı, askeri gücü kaçıncı sırada?
Venezuela dosyası açıldı: Başkenti neresi, Müslüman mı, askeri gücü kaçıncı sırada?
Takvim Logo

ÖZEL HAYATI DA SİYASET KADAR TARTIŞMALI
Maduro, ilk evliliğini Adriana Guerra Angulo ile yaptı bu evlilikten tek oğlu Nicolas Maduro Guerra dünyaya geldi. "Nicolasito" lakabıyla tanınan oğlu, ilerleyen yıllarda devlet kademelerinde önemli görevlere getirildi ve çeşitli kamu kurumlarının başına atandı.

Takvim Logo

MADURO'NUN GÖLGESİNDEKİ GÜÇ

Maduro'nun ikinci evliliği ise siyasetle iç içe gelişti. Avukat ve deneyimli bir politikacı olan Cilia Flores ile uzun yıllar süren ilişkileri, 2013 yılında evlilikle sonuçlandı. Flores, Maduro devlet başkanı olmadan önce de Ulusal Meclis Başkanlığı yapan ilk kadın olarak ülke siyasetinde öne çıkmıştı.

Çiftin ortak çocukları bulunmazken, Flores'in önceki evliliğinden olan üç çocuğu Maduro'nun üvey evlatları olarak aile içinde yer aldı. Bu birliktelik, Maduro'nun iktidar döneminde hem özel hem de siyasi alanda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Takvim Logo

SARAYDA EŞ KONTENJANI

Nicolas Maduro, devlet başkanlığı yardımcılığı görevindeyken eşi Cilia Flores de yargının en üst kademelerinde görev yapıyordu. Maduro'nun devlet başkanı seçilmesiyle birlikte Flores, yalnızca protokolde yer alan bir first lady olmanın ötesine geçerek devlet yönetiminde daha görünür ve etkili bir konuma geldi. Zamanla siyasi danışman sıfatıyla karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendi.

Takvim Logo

MADURO'NUN YÜKSELİŞİ

2000 yılında Ulusal Meclis'e giren Maduro, Hugo Chavez döneminde Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı gibi kritik görevler üstlendi. Chavez'in 2013'teki ölümünün ardından geçici olarak devlet başkanlığı koltuğuna oturdu ve aynı yıl yapılan seçimleri kazanarak Venezuela Devlet Başkanı oldu.

Takvim Logo

KRİZ, KITLIK VE PROTESTOLAR GÖLGESİNDE İKTİDAR

Maduro'nun iktidarı boyunca Venezuela derin bir ekonomik kriz, kıtlıklar ve yaygın protestolarla karşı karşıya kaldı. Muhalefetin güç kazandığı dönemlerde yargı, seçim kurulları ve ordu desteğiyle yönetimini sürdürdü.

2018'deki tartışmalı seçimler ve 2019'da Juan Guaido'nun geçici başkan ilan edilmesi ülkeyi uzun süren bir siyasi krize sürükledi. 2024 seçimleri de benzer tartışmalara yol açarken, Maduro 2025'te üçüncü dönemine yemin etti.

Takvim Logo

ABD DELTA FORCE BİRLİĞİ İLE KAÇIRDI

ABD Kasım 2025'te Maduro'yu yabancı terör örgütü üyesi ilan etmişti. Washington 3 Ocak 2026'da Venezuela'ya hava saldırıları düzenledi ve Maduro ve eşini Delta Force birliği ile kaçırdı.

Son dakika: ABD Venezuelaya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | New Yorkta yargılanacak
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | New York'ta yargılanacak
Takvim Logo

ABD NEDEN CILIA FLORES'E YAPTIRIM UYGULUYOR?

Sun Day Guardian Live'da yer alan bilgilere göre ABD'nin Cilia Flores'e yaptırım uygulamasının arkasında, Venezuela'daki yolsuzluk iddiaları ve iktidar ilişkileri yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Eylül 2018'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'i yaptırım listesine aldı. Bakanlık, Flores'i devlet kurumlarını da içine alan geniş kapsamlı bir yolsuzluk ağının "kilit ismi" olarak tanımladı. Karar, görevdeki bir devlet başkanının eşine yönelik nadir yaptırımlardan biri olarak dikkat çekti.

Takvim Logo

ABD'li yetkililer Flores'in aile bağlarını ve siyasi nüfuzunu kullanarak yakın akrabalarını yargı organları ve devlet petrol şirketi PDVSA başta olmak üzere kritik kamu görevlerine yerleştirdiğini iddia etti.Yaptırımlar kapsamında Flores'in ABD'deki olası mal varlıkları donduruldu ve Amerikan kişi ve kurumlarının kendisiyle ticari ilişki kurması yasaklandı.

Venezuela hükümeti ise karara sert tepki gösterdi. Caracas yönetimi, yaptırımları siyasi amaçlı ve "hukuka aykırı" olarak nitelendirerek reddetti. Yetkililer, ABD'nin bu adımlarla Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini savundu.

(AA, Sun Day Guardian Live)