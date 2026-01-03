Şoförlükten başkanlığa… Nicolas Maduro ve eşi kimdir? İşte ailenin iktidar hikayesi

MADURO'NUN GÖLGESİNDEKİ GÜÇ

Maduro'nun ikinci evliliği ise siyasetle iç içe gelişti. Avukat ve deneyimli bir politikacı olan Cilia Flores ile uzun yıllar süren ilişkileri, 2013 yılında evlilikle sonuçlandı. Flores, Maduro devlet başkanı olmadan önce de Ulusal Meclis Başkanlığı yapan ilk kadın olarak ülke siyasetinde öne çıkmıştı.

Çiftin ortak çocukları bulunmazken, Flores'in önceki evliliğinden olan üç çocuğu Maduro'nun üvey evlatları olarak aile içinde yer aldı. Bu birliktelik, Maduro'nun iktidar döneminde hem özel hem de siyasi alanda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.