HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

Tren kaçtı!

Eklenme Tarihi 13 Ocak 2026

Süper Kupa finali iki takımın da gücünü ve iradesini sınadığı bir sınavdı. Fenerbahçe abartısız ama yürekli bir mücadelenin karşılığını alırken ne kadar doğalsa, Galatasaray inançsız ve dağınık duruşuyla o kadar yapaydı. Fenerbahçe, nokta transferlerle güçlendiğini ve istikrarını sürdüreceğini haykırırken, uyku modundaki Galatasaray tedirginlik anonsları verdi. Fenerbahçe, Guendouzi gibi nokta transferlerle ligdeki yolculuğuna anlam katarken, Galatasaray, takımda olmaması gereken adamlardan vazgeçmeyi unuttu. O yüzden bir final maçından çok daha fazla içerik barındıran bu maçın, ligin ikinci yarısına yansımalarını da izleyeceğiz.

***

Futbol sadece futbol olarak kalsa keşke. Ama geçmişte tanıdık olduğumuz zarif anlamlara karşılık çirkinliklerin rekabet haline dönüşmesini izliyoruz. Fenerbahçe'nin maç sonrası resmi sitesinden yaptığı "maymun görüntülü" paylaşımın ezeli rekabetin kalbini kırdığını söylesek ne yazar! Futbolun kalbi mi kaldı!

***

Sorgulanması gereken ahlakın futbolcu kısmı da var. Dikkatli ve tarafsız gözle bakın, hayatını dürüstlükle kazanan kaç futbolcu var? Rakibinin teması bile olmadan kendilerini yere atıp, çığlık atanlar utanma duygusundan yoksunsa, bu ülkede ahlaksızlığın omuzlarda taşınmasında sakınca yok. Bunda herkesin payı var!

***

O yüzden insani duyguların beslenmesi durduruldu. Giderek birbirine benziyor herkes, üstelik hep kötü yanlarıyla! Zamanın kirli penceresinden görülmez ama bir zamanlar futbolda bile zarafet ve insanlık vardı. Tren kaçtı, biletler yandı!

