Sihirli lamba!

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 25 Kasım 2025

Rize'de maçın ilk yarısında yoldan çıkanların ikinci yarıda sihirli lambadan çıkmalarının bir sebebi var. O da büyük düşünmek! Fenerbahçe'nin iki farklı yenilgiden kolayca kurtulup maçı 5 gollü bir farka çevirmesinin hangi dile çevrilirse çevrilsin tanımı aynıdır; "helal olsun!" Rize'deki ikinci yarıdaki Fenerbahçe futbolun ruh katında bir takımdı. Bunu tanımı da "Fenerbahçe nereye isterse oraya gider!" Hele elde sonucu değiştirme gücü olan futbolcu fazlasıyla mevcutken! Bu sonuç ve verilen mücadele de liderliğin el değiştirme mevsiminin anonsu sayılır.

***

Galatasaray, Gençler karşısında ilk yarıdaki harakiri yapmaya soyundu ve yenik duruma düştü, ikinci yarıda bu ligin lideri olduğunu hatırladı. Takımdaki vasat oyunculara mecbur kalmanın bedeli, garip sakatlıklar pahalıya ödenebilirdi. Barış Alper Yılmaz'ın özverisi ve ikinci yarıdaki değişiklikler sonucu değiştirdi ama Osimhen olmadıkça bu takımın yarısı yok gibi. Sezon başından beri devamsızlık nedeniyle kayıtlara geçenlerden vazgeçmeyenler meseleyi iyi irdelesin. Hele bu kadar çok sakat oyuncuya karşılık kulübe sıradan isimlerle doluyken!

***

Beşiktaş'ın elinde bu kadar çok vasat adam varken, üst sıralarda kendine yer bulması imkansız gibi. O yüzden demode futbol bu takımın yakasını asla bırakmayacak. Kazanılan maçlar da "sürpriz sonuç" olarak haneye yazılmaktan öteye gitmeyecek. Sistemi olmayan her takının kaderidir bu. Taraftar da uyandığı için tepkiler gittikçe büyüyecektir. Kartal'ın paraşüte ihtiyacı yok ama kanatları kırık bir takımı çaresizce seyretmenin de alemi yok!

