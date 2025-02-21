YERDE bulduğu gazete sayfasını çömelerek okuyan çocukluktan geliyorum. Kemalettin Tuğcu'nun gözyaşlarına boğduğu kitaplardan. Ve sonrasında elime geçen her kuruşla alıp okuduğum klasiklerden. Şimdi eskisi kadar kitap okumasam da insanları okumaktan hiç vazgeçmedim.

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Gençlik yıllarımda başlamıştım şarkı sözü yazmaya. Unkapanı'nda İMÇ diye bilinen Plakçılar Çarşısı'nda geçirirdim günlerimi. İlk zamanlar bir sözümü beğendirebilmek için kapı kapı dolaştığımı biliyorum. Beni eleştiren bestecilerin her sözünü ciddiye aldım.

İnsan manzarayı izleyerek de şarkıların içine girerek de şifreyi çözebiliyor.

Mesele anahtar sözcükleri bulabilmek.

Mesele kelime ve cümle haznesini genişletip hayal gücünü kullanabilmek.

Aşkın yoksullukla sarmaş dolaş olduğu yıllardan kalan bir hazinem vardı da o yılları iyi gözlemlemişim belki de.

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İlk şarkılarımda yaşadıklarımı yazmıştım, sonrasında yazdıklarımı yaşadım. 45 yıldır şarkı yazıyorum arada yaptığım besteler de oldu. Sayısı bine yakın yayınlanmış şarkılarım, sanırım hayata attığım en anlamlı imza.

Gelecek zamanlarda mazinin duvarlarında adımın yazılı olması bile heyecan verici geliyor bana.

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5 yılı aşkın süredir "Hakkı Yalçın Şarkıları" projesini sevgili Polat Yağcı ile birlikte yürüttük. Yeni şarkımızı Poll Production etiketiyle geçen hafta çıkardık. "Melekler İmza Topluyor." Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci seslendirdi. Harika iki insan, alabildiğine sevimli ve gelecekleri parlak iki sempatik kardeş. Her şey harika gidiyor.

19 şarkılık albüm iki bölüm halinde yayınlanacak. Şarkılarımı seslendirenler benim gerçek dostlarım, yıllanmış arkadaşlarım. Ama ikiyüzlü insanların bol olduğu bir müzik dünyasında, hiç tanışmadığım şarkıcılardan gelen desteği de unutamam. Her birine teşekkür borçluyum.

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Beni bilen bilir sade bir yaşantının içindeyim. Hayatım boyunca yazmaktan başka hiçbir meslekten de para kazanmadım. Şarkılarım olmasa daha zor bir hayatım olurdu eminim.

O yüzden gazetecilikte olsun şarkı sözü yazarlığında olsun ölene kadar yazacağımı biliyorum.

Şarkımı okumak isteyenlere hiçbir zaman "tüccar gibi" davranmadım ve "Hakkı Baba" dedikleri zaman gurur duyuyorum. Ama şarkılarımı izinsiz kullanan ve emek hırsızlığı yaparken hukukun çarkını bile kendine döndürenleri Allah'a havale ediyorum.

Bu ülkede kara para kasalarının yasaları yürürlükteyken bizim emeklerimizin anlamı olmuyor!

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Bugün köşe yazımda şarkılarımı özne yaptığım için kusuruma bakmayın.

Benim hayatım da o şarkıların içinde meleklerim de! Bugünlük beni hoşgörün!

MUTLULUK TAKVİMİ

Karda elin cebinde yürüme.

Kimseyi incitme.

Garsonlara kibar davran.

Bere kullan.

İsimsiz mektuplar

Gibi bakardık

Hatıra defteri

Hasretin dili

Aşka açılırdı

Bütün perdeler

İçinden ağlardı

Sevda mendili



Bir hasret treninden

Zamansız indik

Ömürlük şarkıların

Nağmesi bizdik

Maziyi özleyen

Aşk yolcuları

O trene binmek için

Neler vermezdik

Hakkı YALÇIN

Siyah-beyaz güzellikler adına keşke maziye kesilseydi biletler.

Tarık Akan!

ESKiDEN pamuk tarlasında çalışan işçiler için filmler yapılırdı. Hasta çocuğunu Anadolu'da sırtına koyup İstanbul'a getiren onurlu anaların filmleri. Mahalle aralarındaki namuslu hikayeler konu olurdu aşklara. Salon filmleri zarafet ve terbiye kokardı.

Şimdi soysuz ilişkilerin, bol küfürlü edepsizliğin filmleri çekiliyor da kanı çekiliyor insanlığın. Bir diziyle şöhret olup reklam yüzü olarak kullanılan görgüsüz züppelerin küstah bakışlarını görünce cennet bakışlı Tarık Akan'ı özlüyorum.