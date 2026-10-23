BİR liderin eşi olmak, vicdanın ve toplumsal sorumluluğun sesi olmayı gerektirir. Bunu yapanların hakkını verelim. Emine Erdoğan'ın 10 yıl önce başlattığı Çevre ve doğanın korunması amaçlı Sıfır Atık Projesi geri dönüşümün yaygınlaşmasında büyük rol oynarken, uluslararası gündemde yer bulması için büyük çaba gösterdi. Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan etti. Bu gurur Emine Erdoğan'a ait.

Emine Erdoğan, yerel tohumların korunması, tarımsal çeşitliliğin sürdürülmesi, geleneksel tarım bilgisinin gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalarını hala sürdürüyor.

Asıl mesele kadınlar çocuklar ve aile üzerindeki çabaları. Gönül Elçileri Projesi 2012'de başlatıldı Korunmaya ihtiyaç duyulan çocuklara destek veriliyor. Çocukların koruyucu aile sisteminde farkındalık oluşmasının kapısını açan yine Emine Erdoğan. "Haydi Kızlar Okula" UNICEF iş birliğiyle büyük değer görürken, Afrika'daki insani yardım çalışmaları da bu konuların gündeme taşınmasında büyük rol oynadı. Farklı ülkelerin lider eşleriyle görüşmeler gerçekleştirildi ve konunun boyutu genişletildi.

Emine Erdoğan insani yardım ve sosyal sorumluluk faaliyetleri nedeniyle uluslararası ödüllere layık görüldü. İnsani Hizmet Takdir Ödülü, İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü, İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü, Fark Yaratan Ödülü. Her biri için helal olsun.

Emine Erdoğan yaşadığı toprakların kokusundan hiç ayrılmamış köklü bir ağaç gibi kadınların çocukların yanında duruyor. Çileli yıllarını takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Tuzla'da askerliğini yedek subay olarak yaparken eşi Tayyip Erdoğan'ı ziyaret fotoğrafını hatırlıyorum. Her türlü haksızlığa karşı çimenlerin üzerine oturmuş mahzun duruşunu.

Emine Erdoğan için bu satırları 2013 yılında yazmışım. "İnsanlık nöbetlerine ikamet ederken, yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmedi. Girdiği yoksul evlerde ayakkabısını çıkarıp yere çömeldi. Kendini bütün çocukların annesi hisseden duruşundan hiç vazgeçmedi. Teröre karşı duruşun mücadelesini başlatırken öznesi annelerdi. Bu sorumluluğu bir anne olarak üstlendi, barışta halay başı olmak gibi. Barışa destek verirken, "annelerin güldüğü, yavrularını hasretle muhabbetle bağrına bastığı bir Türkiye imkansız değil" dedi.

Emine Erdoğan uç uç böceklerine terlik ısmarlayan anneleri de tanıyor, çıplak ayakla dolaşan çocukları da. O çocuklara sokak çeşmesinde sırasını da vermiştir, bayram sabahlarında harçlıklarını da. Şimdi elinden gelenin fazlasını verirken, ben de Emine Erdoğan'ın yaptıklarına ve yapacaklarına mahsuben hakkını vermek istedim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski giysilerini değerlendir.

İşsiz babalara empati yap.

Bebek kokla



Hepinizin bu şehirde

Bir sevdası olmuştur

Hasrete gün sayıp

Gururdan caydığınız

Akşamdan sabaha

Aşka volta attığınız

Sokaklarda yattığınız

Elbet olmuştur ama

Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Hakkı YALÇIN

İnsanda olmayan dilin kemiği yapay zekada mı olacaktı!

Kaçınılmaz!

Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı yapılıyor. Böyle bir dünyada teknolojinin ve yapay zekanın insanları sırtından vurma ihtimalini yok sayamayız. Kalleşliğin kökü Amerika'da Çin'de, Rusya'da. Cep telefonları onların en büyük silahları. Bize her sorunun cevabını veren yapay zeka da bizden istediği her şeyi alacaktır.