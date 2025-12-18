Korkarak adım atıyorsak, bizim de ayağımız taşa takılacak. Düşen insanlara nasıl bakıyorsak, ayağımız tökezlediği zaman bizlere de aynı şekilde bakılacak. Tıpkı taciz edilen kadınları korumak yerine "muhteşem seyirci!" olmayı seçenler gibi.

***

Eskiden uç uç böcekleri yoksul çocuklara terlik pabuç dağıtırken çocuklar mutluluktan uçardı. Şimdi nice zengin tanıyorum da ayağında pabuç olmayan çocuklara baktıkları zaman düşman görmüş gibi kaçıyor. Yolda bir kadın gördükleri zaman da gözlerini dört açıyor! En çok da kalça hizasına!

***

Geçenlerde oturduğum mahallede adamın biri yerden aldığı taşı parkta uyuklayan bir köpeğin üzerine attı ve gitti. Köpeğin korkarak kaçmasından duyduğu mutluluk onun gibiler için hayat felsefesiyken, düşündüm de görmediğimiz nice yerde, ruhsatsız silahlarıyla kaç canlıyı katlediyordu bu zalimler! Ve kim bilir kaç kadının canında gözleri var! Ama mesele "erkeklik olduğunda" göz gözü görmüyor ya o konuda bir sorun yok.

***

Kurduğumuz cümlelerin içindeki "taşlar" mutlaka bir yerlere ulaşır! Eskiden boş şişeyi çeşme suyuyla doldurup denize atsak adresine ulaşırdı ama teknolojinin hakim olduğu bir devirde eski zaman postacılarının da hükmü kalmadı. Kadınlara taciz bile meşrulaşmışken, soysuzluk da sapkın erkeklere çok kolay bulaşır!

***

Her türlü ahlaksızlığa "zamanın ruhu" deniyor. Çünkü cehaletin ve zorbalığın sırtını sıvazlamak geçer akçe! Kadınların yüzde 61'inin kendilerini özgür hissetmediği gerçeği de ülkemizdeki karanlık tablonun en acı belgesi.

***

Yapılan bir araştırmaya göre bir kadın ömür boyunca toplamda 16 ay ağlıyormuş. Bu demektir ki ya mutluluk gözlerinden akıyor ya da kadınlar içinden ağlıyor. Erkeklerin onları ağlarken görmesinden ne kadar mutlu olacaklarını bildikleri için kuşkusuz. Erkeklerin ömür boyunca ne kadar ağladıklarına gelince, onlar "erkekler ağlamaz" diye sahte bir gurur masalının arkasına saklanıyorlar. Her gün gözyaşı musluklarını tamir ettikleri için de gerçek bir araştırma yapılamıyor.

***

Bu yazıdaki ayrımcılık niye? Kadınların anasını erkekler ağlatıyor diye. Her şeyden önemlisi, güçlerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilen erkek cennetinde, kadınları sokak ortasında taciz edenler bile birkaç ayda tahliye ediliyor diye!



Jokeyler de dahil!

Eskiden yılbaşı için piyango bileti alırdım. Bir umuttu benim için ve talih kuşunun varlığına olan inançtı. Çekilişi heyecanla bekler, büyük ikramiyenin kime çıktığını merak eder ve talihlinin adını öğrenirdik. Hatta fotoğrafını bile görürdük. Şimdi değişen düzende talih kuşuna da inancım yok talih oyunlarının zerresine de. At yarışlarında bile bazı jokeyler "şüpheli şahıslar" olarak göz hizamda duruyor. Finiş çizgisine gelirken atını durduranlar en az bahis oynayan hakemler kadar soruşturulmalıdır. Onların hepsi masum değil çünkü!