T.C.

KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/327 EsasKARAR NO : 2025/258

Davacı TEİAŞ GENEL MÜD. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE; Karaman İli Merkez İlçesi Kozlubucak köyü 129 ada 63 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Adem Akbaş'ın 18/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda krokide IR-1 ile gösterilen 1156,73 m² 'lik irtifak kamulaştırma bedelinin 12.586,96 TL olarak TAYİN VE TESPİTİNE, Karaman İli Merkez İlçesi Kozlubucak köyü 129 ada 63 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Adem Akbaş'ın 18/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda krokide IR-1 ile gösterilen 1156,73 m² 'lik bölümü üzerinde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TAPU KAYDINA TESCİLİNE, Taşınmazın kamulaştırma dışı kalan bölümlerinin malikleri adına TESCİLİNE, Harita mühendisi Adem Akbaş'ın 18/03/2025 tarihli imzalı krokinin kararın EKİ SAYILMASINA, Kararın bir suretinin tescil için Karaman Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, Mahkememizce tayin ve tespit edilen 12.586,96 TL kamulaştırma bedelinin hak sahibi davalılara derhal ödenmesine, taşınmaz üzerindeki mevcut haciz, ipotek, v.s. şerhlerinin tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerine aktarılmasına, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gözetilerek kamulaştırma bedeli olan 12.586,96 TL'nin dava tarihi olan 24/10/2024 gününden karar tarihi olan 16/05/2025 tarihine kadar Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz oranının uygulanmak suretiyle ödenmesine, Karar gereği işlem ifası için Ziraat Bankası Karaman Şubesine gerekçeli karar ekli yazı yazılmasına şeklinde 04/06/2025 tarihinde karar verilmiştir. Davalı Arif Töplek'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazete yayınlanmasını takip eden 1 haftanın bitiminden itibaren 2 haftalık sürede Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği davalı Arif Töplek'e gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

