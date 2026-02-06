SON DAKİKA
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

Kayıp çocuklar!

Eklenme Tarihi 6 Şubat 2026

İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında, bebekleri katleden kansızlara, dans eden küçük kızlar sergisinde kendilerine kurban arayan sübyancı soysuzlara karşı durmanın nostaljisidir hayat. Çocukların anı defterinde adı olanların bu dünyada özel bir yeri vardır, çocuklara kıyanların cehennemin dibine kadar yolu var.

***

Büyüdükçe çocukluğuna koşar insan. Bizler sinema afişlerinin önünde sıska çocuklar olarak kalmaya dünden razıydık. Sokaklarda fonda yağmur ve mızıka, sırtımızda eski püskü bir yelek! Hayal biletçisi olarak şimdiki zamanda demode kaldığım içindir ki, inadına geçmişe yürüyorum. Dilimde unutulmuş bir şarkı; "Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek."

***

Şimdi hayatın ölümü anladığı yaştayım ama maziyi hatırlarken sanki yarım yüzyıl öncesinin başlarına koşuyorum. Geçmişin köklerine tutunurken köprü altındaki adamların bile çocukları koruyan bakışlarına! O insanların hiçbiri Trump ve Epstein'in minicik kız çocuklarına baktıkları gibi bakmadı.

***

Kötülüğün iyilikle yer değiştirmesinden sonra çocukların ömrü kısaldı hayalleri bitti. O yüzden her çocuğun yaşına uymayan hayat hikayesi var artık. Tüm dünyada kayıp çocuk dramı yaşanıyor. O çocuklar kategorilere ayrılmış. Hindistan'da her 8 dakikada bir çocuk kayboluyor. Ya kaçak işçi olarak çalıştırılıyor ya da seks işçileri olarak kansızların hizmetine sunuluyor. Almanya gibi gelişmiş bir ülkede bile her yıl 100 bin çocuğun kaybedildiği bir dünyanın içindeyiz. Bu rakam Amerika'da 500 bine yakın. Ülkemizde de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor.

***

Şaşırtıcı biçimde değişime uğrayan dünya, çocukların hayatından daha çok şey alacak. Çünkü görünenden daha acımasız dünya, görünmeyenden daha sapkın! Para için ruhunu satanları ve şerefsiz sübyancıları izlediğimiz zaman anlıyoruz ki, bilinenden daha kötü insan, bilinmeyenden daha tehlikeli. O yüzden çocukların mutlu olacağı ve huzur bulacağı bir dünya kalmadı. Dikkat ederseniz eskisi kadar uğur böceği de kalmadı ama USA patentli akrepler çıyanlar felaket biçimde ürüyorlar. Üstelik kullandıkları teknolojik araçları dünyanın her yerinden çocukların üzerine sürüyorlar.

***

Bu dünyaya insanlığa koşan mertliğe eyerli atlar lazım. Bebekleri katleden, minicik çocuklara tecavüz eden şerefsiz suratlar değil!

Araştırsınlar!


16 yaşındaki kız çocuğunun babasını kafasından silahla vurup öldürmesi, beyinlere enjekte edilen zehrin sonucudur. Teknoloji, sosyal medya derken, vahşeti ve nefreti öğrendi çocuklar. Onlardaki masum dünyaya kir pompalandı. Yaşatma duygusundan yoksun bırakılan mesajlarla bilinçaltı dolduruldu. Sevginin, saygının eğitimine ara verildi. Bu ülkede büyükler boş meselelerde tozu dumana katıp, gerçekleri gizlemek için yalanlara yemin kattıysa bazı çocuklar da böyle harcanıyor demektir.

