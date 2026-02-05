Hayata veda etmenin de özel bir yanı olmalı. Bütün tabutlar el üstünde taşınır da yüreklerde taşınmanın bir anlamı vardır. Yol yordam bilmenin ustalığını, son nefesine kadar vicdanlı şerefli biri olmanın onurunu geride bırakarak ve hayatını başka insanları da yaşatmak üzerine kurmak herkese nasip olmuyor. O yüzden kimsenin kanına girmemek gerekiyor, kimsenin ekmeğiyle oynamamak, hiçbir çocuğu ezmemek, hangi mesleği yapsa da haysiyetten ödün vermemek!

***

Sevdiğiniz yakınlarının cenazesine gidecek zamanı bulun. Geçen hafta genç yaşta kaybettiğimiz müzisyen bir dostumun cenazesindeydim. Hiç göremediğim güzel insanları da gördüm, son yolculuğuna uğurlanan bir insan için yürekten haykırılan "helal olsun" haykırışlarını da duydum! Bunlar cennete yolculuk niteliğinde haykırışlar!

***

Bazıları var yetimin öksüzün kanını emerek kurduğu lüks hayatın içinde hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Bunlar hayatın seyir defterinde bir tane iyilik notu olmayan insanlar. Paranın uşağı olmuşlar ve gözleri hala doymuyor. Bir insanın hayatında bir gün bile melek olabilmek ne büyük insanlıktır da hiçbir iyiliği görülmeyen ama kötülüğü dinmek bilmeyenlerin nereye gittiklerini sormaya gerek yok. Hak ettikleri yere!

***

Herkesin parası da kötü ruhu da kendi tasarrufundadır, nasılsa parası olanın yasası da var. Gökyüzünün gözü üzerimizdeyken, bizler son ödeme tarihi kesinleşmiş birer fani olduğumuzu da unutmuyoruz, bu dünyaya kendimizi hatırlatacak bir şeyler bırakmakla yükümlüyken, aynı toprağın çocukları olduğumuzu da.

***

Çoğalan bozgunlarda gerçek dostlarımızın akıl danıştığı yaşlı insanlarız artık. Hayatın nöbet listelerinden adı silinen, üç gün sonrası bilinen ya da bilinmeyen. Vasiyetimi gerçek dostlarımın not defterine yazdırırken, hayatıma bir şekilde giren çakalları da kendi yürek defterime not ettim. Onları affetmem de mümkün değil haklarımı helal etmem de!

***

Ramazan geliyor, hiçbir karşılık beklemeden ihtiyaç sahibi insanları arayıp bulan ve kendilerini iyilikle şereflendiren kim varsa, insanlığın kalbinde de yer bulur cennette de!

Ahlaksızlar!

Peynir, sucuk, salam sosis gibi mamullerde hileli katkı maddeleri kullanılıyor. Tüccarlığın kanı kuruduğu için satılan malı ucuza getirmek adına en çok da çocuklar sabote ediliyor. Sucuklarda et dışında ne ararsanız mevcut, kaşar peynirlerinin içinde katı yağlar, süt diye yutturulan buzağı maması, patates var. Ve daha bilmediğimiz ne çok şey. Üstelik bunların fiyat etiketleri sürekli zamlanıyor. Ahlaksız tüccarların vicdanla ilgisi olmadığı için insanları katletmelerinde de sakınca yok, toplumu kazıklamakta da! Basıyorlar gaza, nasılsa yollar boş!