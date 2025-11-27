Ben anıların silinmediği zamanlardan geliyorum. Geçmişin yansımasından gözlerim kamaşıyor ama limanlara karanlık gemiler yanaşıyor artık. Kimileri uyuşturucu taşıyor, kimileri bozuk bebek maması. Devir yalan devri artık, devir parayı bulmak için insanlıktan çıkma devri. O yüzden mazideki gaz lambalarına da kurban olayım, haysiyetli yoksulluğa da!

***

Eskiden film afişleri süslerdi duvarları şimdi ahlaksızlık, namussuzluk yadırganmıyor. Dürüstlük ve ilahi duygularla ilişkisi kesildi birçoklarının. Onların dilleri paradan başka bir şeyi anmıyor!

***

Şimdiki zamanda çirkinliklere arka çıkmak için oluşturulan düzene "günün koşulları" diyorlar. Bu koşulların öznesini ve nesnesini kendilerince belirleyenler kuyruklarını sallayarak gidiyorlar. Eskiden ayıp olan şeyler şimdi gurur! Bu devirde kimseye sırtınızı dönmeyeceksiniz, hele satın alınmaya müsait sahte dostlarınıza. O yüzden insanlık deniz seviyesinin ne kadar altındaysa çıkarcılık o kadar el üstündedir.

***

Mesele şimdiki gibi nafaka pespayelerine banka olmak değil, sevdiği kadının aşkından ölürken hem kül hem Anka olmaktı. Ne yazık ki ilgi görmedi. Paranın kokusu bile ahlaksızlığa müsait olanları harekete geçirdi. O yüzden kötülüğün çekim alanı da gittikçe genişliyor hacim alanı da! Her şey sadece para için.

***

Zamanın kirli penceresinden görülmez ama bir zamanlar bu dünyada insanlık ve dostluk vardı. Ben sahte dostları en çok sanat dünyasında gördüm. Haysiyetin, insanlık onurunun onlar için geçerli bir yanı yok. Kuyruklarını bacaklarının arasına saklayanlar bir koyup bin alırken, görüyorum ki bazılarının kitabında asalak doğulur. Kara töredir bu; üç kuruşluk menfaatin söz konusu olduğu hallerde vefa ve insanlık bir kaşık suda boğulur. O yüzden bizler bahtımıza yanmayı da bıraktık sahte insanlara inanmayı da!

***

Bir memlekette zengin olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyorsa, bir memlekette kirli ellerle tokalaşmak, dosta el uzatmaktan daha değerli hale geldiyse "elde" sadece "eski dostlar" şarkısı kalmış, dostluğun adı bile kalmamıştır. İnsanların gittikçe kötüleştiği bir dünyada yaşarken, "kimseyle işim yok" demekle mesele hallolmuyor. Unutulmasın ki ölüm arkadan gelir! O dost bildiklerimiz "vefalı resimlerden" çıkıp, paraya meraklı hain yolculara dönüştüyse, sırtımızdaki yaralar onların eseridir.



Kadınlar için



Kadınları katletmek için kolay gerekçelerin bulunduğu bir ülkede zanlıların adaletle tanışmalarını istemek bütün erkeklerin boynunun borcudur. Ne acıdır ki erkeklerden kalan yadigardır kadınların haklarını inkar eden yasalar. O yüzden kadınları katleden, taciz eden zorbalar erkekliklerini her mevsim güncelleştiriyor ve meydanı boş buldukları için kadınların canına okumayı erkeklik saymayı da sürdürüyorlar! Her ne kadar kadınlara verilen değeri göstermek adına kutlansa da bu ülkede Kadınlar Günü erkeklerin bağışlanmadığı bir gün olarak anılmaktadır.