Anasayfa Yazarlar Ölçülü şüphe!

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 19 Ağustos 2025

Göztepe karşısındaki Fenerbahçe'de yeni versiyon yanlışların sahneye konduğunu izledik. Çakılı oynayan savunma "siz gidin biz burada kalıyoruz" derken, orta alanda Fred ve Szymanski uyurgezer akıntıya kapılmışken, sadece Brown'ın bindirmelerine karşılık kilitli kalan hücum hattı Göztepe'nin kule gibi savunmasına karşı proje üretemezken, gecenin hesabından 2 puan düşüldü!

***

Sonucun adaletinden bahseden Mourinho rakibini tebrik ederken sonucun adaletinden bahsetti. Bu açıklamalar bundan sonra Mourinho'nun sistemden ve hakemlerden şikayet etme hakkından vazgeçtiğinin belgesidir. Çünkü gerçek adaletten söz edilecekse, Göztepe'nin verilmeyen net penaltısını ve Duran'ın rakibine attığı dirseğin kırmızı kart gerektirdiğini de belirtmesi gerekirdi.

***

Daha ligin başı ama Fenerbahçe'nin ömrüne zarar verecek olanları şimdiden işaret etmekle yükümlüyüz. Bu takımın saha içinde sadakate kayıtsız şartsız eşlik etmesi gerekiyor. Yıllardır kazanması gerekenleri kaybettiği için geride kalmalarına mahsuben!

***

Yolculuğunu kayıpsız sürdüren Galatasaray'ın beklenen futboldan uzak olduğu ortada. Barış Alper Yılmaz'ın sezona görkemli başlangıcına Icardi ve Osimhen de katıldığında Galatasaray'ın hücum hattı rakipler için cinnet alanı olmaya mahkum.
Ama geri hatlarda ve özellikle savunmada iki bek sorunu var. O yüzden 10 kişilik Karagümrük karşısındaki sinyalleri görmekte yarar var!

***

Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında maçı kazanmasıyla, kaybetmeye hazır haline de dikkatli bakılmalı. Kanatlarını açmadan yürüyen bir Kartal'ın uçması gerekiyorsa zamandan çok kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Sistemsizliğin sistem olduğu bir takımdan bahsediyorsak, son dakikada aşkın karaya çıktığı yerde, küçük denizlerde bile boğulma ihtimali var.

