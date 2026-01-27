Herkeste bir yapay zeka tutkusu. Herkes şarkı sözü yazıyor, beste yapıyor, proje üretiyor. Doğal beslenmesi mümkün olmayan yapay zeka bu tarz beslenmekte sakınca görmeyenler için harika bir kaynak.

Yapay zeka samanlıkta iğne aramayı bilmez, atları denize sürecek cesareti yoktur, çiçeklerle donatılmış bir tezgahın önünde çiçekçi kadınla pazarlık edemez. Bakkal defterindeki borçlu listesini silemez. Duvarlara asılan siyah beyaz fotoğraflara bakacak yüzü yoktur. Her yanı suistimal kokar! Ama hazıra konmak isteyenler için harika bir ortam yaratıyor.

Bugün sokakta bedava simit dağıtılsa izdiham yaşanır. Kaç gündür ağzına lokma girmeyen sokak çocuklarının manzarayı seyretmesi bile kimseyi ilgilendirmez! Kalbinden koca bir hayat geçmeyenler bugün sempatik ve hizmetkar buldukları yapay zekanın gelecekteki saldırısının çocuklara yönelik olduğunu düşünmez bile. Nasılsa can simitleri askıda!

Hiçbir silah katiline ağlamaz. İnsanlar iş işten geçtikten sonra ağlasa ne fayda. Hiroşima'daki felaketi yaratan zeka bir insana aitti. Yaşattığı vahşetten pişmanlık duyan ve zekasına ihanet ettiğini düşünen Einstein'a. O yüzden yapay zekanın doğuşunu anlatan belgeselde aynı pişmanlığın final cümlesini duydum. "Yapay zeka kötüye kullanılırsa felaket!"

Dünya elindeki gücü kötüye kullanmakla gurur duyanların oyuncağı haline geldi. Ahlaksız eylemleri izlerken tehlikeli insanlardaki kötülüğün hangi boyutlara geldiğini ve geleceğini görebiliyoruz. Atom bombasını kullananlarda zerre kadar pişmanlık duydunuz mu? Onlar bebekleri katletmek için uçak gemilerini Gazze'ye taşırken zerre kadar vicdani hesap yaptılar mı? Yapay zeka da aynen atom bombası gibi gelecek zamanda toplu katliamlarda kullanılmak üzere programlanıyor!

Yapay zekanın insanları uyuşturma işlemlerini tamamladıktan sonra dünyanın yeniden dizayn edilmesi gerçekleşecek. Tek kanatlı kelebeklerin bile insandan uzun ömürlü olduğu zaman dilimine geçiş yapılacak. O yüzden bugünkü manzaraya iyi bakın. Yapay zekanın içindeki Hitler komut beklerken "cinnet köprüsü" de çocukları bekliyor.

"Yapay zekâyla şarkı yazdım beste yaptım" diye hava atanlar, sorunlarını da yapay zekaya çözdürsünaler. Sonrası çorap söküğü! O zaman sorsunlar yapay zekaya, "şimdi biz ne yapacağız?" Direk hedefi vurma pozisyonundaki yapay zekanın cevabı hazır: "Görüşme bitti, şimdi ödeşme zamanı!"

HALDUN DORMEN

Herkes hayata bir şeyler söylemek için yola çıkar da bazıları sanatın kitabını yazar. Haldun Dormen'in veda törenine baktım. Bu ülkede gerçek sanatçıların uğurlanması böylesine asil ve görkemli oluyor. O alkışlar tiyatroya verilen emeklerin ve gerçek sanatı temsil etmenin ödülüdür. Şimdi bir diziyle şöhret olup kasılmaktan yürüyemeyen zamane oyuncuları istedikleri kadar film çevirsin, istedikleri kadar dizilerde oynasınlar, bu saygıya hiçbir zaman nail olamayacaklar.