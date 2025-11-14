SON DAKİKA
Muazzez Abacı

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 14 Kasım 2025

Türke Müziği'nin en görkemli isimlerinden Muazzez Abacı'yı kaybettik. Harika bir yorumcuydu, kendine has bir duruşu vardı. "Sanatçı" tabirine tam anlamıyla uyan bir ruha ve yeteneğe sahipti. Yeri asla doldurulamayacak bir efsaneydi ama her şeyden önemlisi gerçek bir anneydi. Amerika'daki kızı onun canıydı ciğeriydi.

***

"Silemezler Gönlümden" şarkısını dinlediğimde lisede öğrenciydim. Bir daha şarkılarının peşini hiç bırakmadım. En çok "Vurgun" şarkısını sevdim. Ondaki yorumu ve derinliği de hiç kimsede göremedim. Magazin muhabirliği yaptığım yıllarda çalıştığı gazinolarda kendisini sürekli olarak izledim, hiç boş masa olmazdı. Sadece sanatseverler için değil, bizler için de Muazzez Abacı denince akan sular dururdu. Fotoğraflarını çekerken zarif bir duruşu olurdu bizlere karşı.

***

Kendisiyle gerçek anlamda "Cesaretim Var" adlı albüm çalışması sırasında tanıştım. Yıllar önce sevgili Mustafa Sandal'ın annesi Tülin İleri'yle birlikte şarkı dinlemek için evime konuk olmuştu. Bestesini Taner Demiralp'ın yaptığı "O Bilmiyor" adlı bir şarkımı dinletmeye başladım. Balkonun kenarında camdan dışarı bakarak şarkıyı dinlemeye başladı, tam nakarata gelince bana dönüp "lütfen kapatır mısınız?" dedi. Bir an şarkıyı beğenmediğini düşündüm ve müzik setinin sesini kapatıp CD'yi çıkardım.

***

Muazzez Abacı çantasını açtı, içinden bir kibrit kutusu çıkardı. Kirpiklerini kibrit kutusuna koydu, "şarkıyı yeniden başlatır mısınız?" dedi. Şarkıyı bir daha açtım ve bu kez nakarata gelince gözlerinden yaşlar döküldü. Hem gurur duydum hem hüzünlendim.

***

O gece benden demo CD'yi alıp aile dostumuz Tülin İleri'yle birlikte arabanın içinde saatlerce şarkıyı dinlemişler. Hayatımdaki en güzel anılardan biridir. "Cesaretim Var" albümünde bu şarkının yanında "Hicran Saatleri" adlı bir şarkımı daha okudu. 45 yıldır müzik dünyasının içindeyim, bine yakın şarkı sözüm çeşitli isimler tarafından okundu ama Muazzez Abacı'nın tarihine iki şarkıyla yazılmak bile benim için çok değerlidir. O yüzden böyle bir anıyı paylaşmak istedim.

***

Çünkü "icrayı ahenk eden" gerçek sanatçılardan birini kaybettik. Harika bir anneyi, güzel bir insanı ve muhteşem bir sesi. Ama bilinmelidir ki böyle insanları yaşatacak güzellikler asla ölmez. Muazzez Abacı'nın giderken bıraktığı sessizlik bile kulaklarımızın pasını siliyor. Mekanı cennet olsun.


Utanç!


Sokaklarda kuralları bile hiçe sayan lüks otomobilleri ve sürücüleri gördüğüm zaman birçoğunda şüpheye düşüyorum. "Bu otomobiller helal parayla alınmış olamaz" diyorum. Uyuşturucunun cennet halinden kalan gerçeklerin sergisini izlediğimi düşünüyorum çok zaman. Kendi kendime söyleniyorum; "onlar bağımlı hale getirdikleri çocukların kanını emerek her mevsim otomobillerini yeniliyor, koca ülke de göz göre göre bu çakallara yeniliyor!" diyorum. Sonra da noktayı koyuyorum; "ne büyük utanç!" Ama kimin için utanç?

