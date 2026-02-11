SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Saygılar!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Saygılar!

Eklenme Tarihi 11 Şubat 2026

Nasılsa futbol denince insanlar kendinden geçiyor. "Aldığınız bileti sakın atmayın" diye bir ses yankılanıyor uzaklardan, "yapay zeka sizinle temasa geçecek!" Birbirlerinin yanından geçerken bile "nezaket göstermeyen" yöneticilerle, yürekleri kin dolu futbolcularla kim kimi nasıl ve ne şekilde geçecek bilemiyoruz!

***

Bir anda özel bir adam çıkıyor sahneye, yaptığı zarif bir hareketle maçın sonucunun bile önüne geçiyor. O adamın adı Oğulcan Ülgün. Fenerbahçeli Mert Müldür yerde yatarken, kaleye gidişatını hükümsüz sayan insani duruşun Gençlerbirliği takımındaki temsilcisi. Oğulcan'a saygılarımızı yollarken, böyle adamların varlığını özne yapalım ki, belki başkaları da en azından kendini sınar! Çünkü bu ülkede ne martılarının beyazlığı kaldı ne gökteki yıldızlarının görkemli parlaklığı. Ne kaptanlığın asaleti kaldı ne sportmenliğin inceliği.

***

Sonuca yönelik gerçeklere gelince, kurguları her hafta yenilenen ve pahalı transferlerle cilalanan takımların eldeki avuçtaki futbol bu kadar. Fenerbahçe'de Asensio bu hafta da öne çıkan adamdı. Galatasaray'da Osimhen'in attığı gol incelik istiyordu attı ama hakemle düaet yaparken eski zarafeti onda göremiyoruz. Beşiktaş'ta vasıfsız eleman çokluğu yeni transferlerin varlığına sekte vuracak gibi. Hyeon-Gyu Oh harika bir gol attı, ilk maçında taraftarın gözünde iyi izler bıraktı. Diğerleri zaman tünelinde.

***

Trabzonspor'un sihirli bir yolculuğuna saygı duymak gerek. Eldeki kadroya aşılanan sabır ve sadakatin yarattığı sistem; haddini bilerek oynamak. Onuachu; galibiyeti dansa kaldıran adam. Fatih Tekke puan cetvelinde üst kattaki ağalara uyarı mesajı çeken adam. Bu takım bu sezon nasıl bir sonuç alırsa alsın yürüdüğü yola saygı duyulması lazım.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Değişen utansın! 11 Şubat 2026, Çarşamba Şimdi reklamlar! 10 Şubat 2026, Salı Kayıp çocuklar! 06 Şubat 2026, Cuma Cennet! 05 Şubat 2026, Perşembe
Emekliye memura ikinci maaş modeli: TES ile 10 yılda 309 bin TL birikim sağlanacak
Emekliye memura ikinci maaş modeli: TES ile 10 yılda 309 bin TL birikim sağlanacak
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
İslam Memiş'ten altın analizi: Gram ve ons fiyat hedefleri
Kabinede bayrak değişimi | Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek İçişleri Bakanlığı’na Mustafa Çiftçi atandı | ’Dahiliye’de hafız ekolü
Kabinede bayrak değişimi
Kurtlar Vadisi’nin Abla’sı Şıvga Gerez’e oyunculuk da dansözlük de annesinden miras
Dansözlük de oyunculuk da meğer annesinden mirasmış!
Özgür Özel’in küfür kıyamet mesajlarının kronolojisi | Mesut Özarslan tek tek paylaştı: İşte Savcılığa sunulan ek beyanı...
Özgür Özel'in küfür kıyamet mesajlarının kronolojisi