Nasılsa futbol denince insanlar kendinden geçiyor. "Aldığınız bileti sakın atmayın" diye bir ses yankılanıyor uzaklardan, "yapay zeka sizinle temasa geçecek!" Birbirlerinin yanından geçerken bile "nezaket göstermeyen" yöneticilerle, yürekleri kin dolu futbolcularla kim kimi nasıl ve ne şekilde geçecek bilemiyoruz!

***

Bir anda özel bir adam çıkıyor sahneye, yaptığı zarif bir hareketle maçın sonucunun bile önüne geçiyor. O adamın adı Oğulcan Ülgün. Fenerbahçeli Mert Müldür yerde yatarken, kaleye gidişatını hükümsüz sayan insani duruşun Gençlerbirliği takımındaki temsilcisi. Oğulcan'a saygılarımızı yollarken, böyle adamların varlığını özne yapalım ki, belki başkaları da en azından kendini sınar! Çünkü bu ülkede ne martılarının beyazlığı kaldı ne gökteki yıldızlarının görkemli parlaklığı. Ne kaptanlığın asaleti kaldı ne sportmenliğin inceliği.

***

Sonuca yönelik gerçeklere gelince, kurguları her hafta yenilenen ve pahalı transferlerle cilalanan takımların eldeki avuçtaki futbol bu kadar. Fenerbahçe'de Asensio bu hafta da öne çıkan adamdı. Galatasaray'da Osimhen'in attığı gol incelik istiyordu attı ama hakemle düaet yaparken eski zarafeti onda göremiyoruz. Beşiktaş'ta vasıfsız eleman çokluğu yeni transferlerin varlığına sekte vuracak gibi. Hyeon-Gyu Oh harika bir gol attı, ilk maçında taraftarın gözünde iyi izler bıraktı. Diğerleri zaman tünelinde.

***

Trabzonspor'un sihirli bir yolculuğuna saygı duymak gerek. Eldeki kadroya aşılanan sabır ve sadakatin yarattığı sistem; haddini bilerek oynamak. Onuachu; galibiyeti dansa kaldıran adam. Fatih Tekke puan cetvelinde üst kattaki ağalara uyarı mesajı çeken adam. Bu takım bu sezon nasıl bir sonuç alırsa alsın yürüdüğü yola saygı duyulması lazım.