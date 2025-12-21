Adana'da kargocudan ilginç teslimat: Paketi bahçeye fırlatıp gitti! O anlar kamerada
Adana’da bir kargo görevlisinin teslimat anlayışı görenleri şaşkına çevirdi. Paketi kapıya götürmek yerine araçtan inmeden bahçeye fırlatan görevlinin rahatlığı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Adana'da bir kargo görevlisinin, müşterisine teslim edeceği paketi araçtan inmeden bahçeye fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'DA KARGOCUNUN RAHATLIĞI ŞOKE ETTİ
Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
İnternetten ürün siparişi veren Sinem Şahin, kargo görevlisinden teslimat günü evde olmadığı için paketini müstakil evinin giriş kapısına bırakmasını istedi.
KARGOYU ARAÇTAN İNMEDEN BAHÇEYE FIRLATIP GİTTİ
Eve döndüğünde kargosunun bahçede olduğunu gören Şahin, evinin güvenlik kamerasını inceledi.