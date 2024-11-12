PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kayıtsız şartsız!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 12 Kasım 2024

Kayıtsız şartsız!

MOURINHO'nun cezalı olduğu bir haftada Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki farklı galibiyetinin öznesi mücadeleydi.
Takım içindeki rekabetin yükselmesi için rotasyona ihtiyaç vardı belki. Sürekli olarak "yapılanmadan" söz edilirken gerçek yapılanmanın "kayıtsız şartsız" sahanın içinde olacağını göstermekti, sorumluluk almayan futbolculara. Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydın'ın takıma katkıları kendilerini vazgeçilmez olarak görenlere de ikaz lambasıydı.

***

Takımın omurgasını onarmak görevini iki haftadır Amrabat üstlenirken, parmakla gösterilen adam olması sebepsiz değil. Hem sadeliğin görkeminde hem imece ruhunda hem de vuruş ustalığında! Makimin'in bindirme alanı genişletilince neler olduğunu görebiliyoruz ama En-Nesyri rakip kale önünde kafaya çıktığında cebinden okunaksız notlar düşüyor. Oysa haklı eleştiriler okunaklı bir dille yapılıyor.
"Seni usta diye aldılar acemiliğin lüzumu yok!"

***

Galatasaray'ın tıkır tıkır işleyen sisteminde parlayan yıldız Osimhen. Ligde yol alma biçimini belirleyen adamların önünde geliyor. Buram buram mücadele ve gol kokuyor.
Kafa vuruşlarında dev dalgalar gibi yükselirken, yeni futbol kahramanı olarak tribünlerin de gözdesi oldu.

***

Sezon başındaki Beşiktaş'a bir haller oldu. Kanatları kırık bir Kartal ne kadar uçabilir ki.
Rafa Silva'nın yorgunluğuna kim ilaç olabilir? Semih Kılıçsoy'un pozisyonlarda kafasını kaldırmayan halleri ve bencilliğine rakipler için kafa tutmak çok kolayken nasıl maç kazanılır? Bu soruların cevaplarını verecek birileri olacaktır mutlaka!

***

10 Kasım nedeniyle tribünlerde oluşturulan koreografiler bir harikaydı ama Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'in montunun içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tişörtü vardı.
Tişörtünün içinden çıkan ışık daha asil gösterdi onu. Bizler de kocaman alkışladık.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Okkalı cevap! 12 Kasım 2024, Salı O çocuk bizdik! 10 Kasım 2024, Pazar Neyin barışı? 08 Kasım 2024, Cuma Bu hayat! 07 Kasım 2024, Perşembe
Mehmet Ali Erbil’in ifadesi ortaya çıktı! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama
Son dakika! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis soruşturması
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi | Listede kimler var?
Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması
Tekirdağ’da 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini öldürdü: 4 akrabasını yaraladı
17 yaşındaki genç cinnet getirdi!
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
F.Bahçe'den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
SON DAKİKA