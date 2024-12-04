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K’ayıp ilanı!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 4 Aralık 2024

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SESLİ DİNLE

FENERBAHÇE'yi izlerken, bir tarafımız "ben bu maçın sonucunu biliyorum" diyor, öte yanımız acaba?" diyor.
Soru işaretlerinin çengelinde asılan fotoğrafların altında "gamsız Fred, hantal En- Nesyri ve savurgan Samet Akaydın!" yazıyor! Rayına girdiği farz edilen takımla, sıradan futbol oynayan takım arasındaki çelişki gelecek zamanın kaderini belirler.
Maximin'in takıma kattığı enerjiyle, rakip savunmanın dengesini bozması, Amrabat'ın dışa dönük oyunu Gaziantep karşısındaki galibiyetin şifresidir. Rakibe bu kadar topla oynama imkanı veren orta alan gerçeği de gecenin anonsudur!
Gecenin artısı Mourinho'nun sempatik tavırlarının, kariyerine ve kendine yakışmasıyla eşleşmesidir.

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Galatasaray iyi oynadığı bir maçta 2 puan kaybettiyse, sebebi beceriksiz forvet, özellikle de Barış Alper Yılmaz ve rakibin harika oynayan kalecisi Berke'dir. Maçtan sonra Okan Buruk'un açıklamaları yakışıksızdı. Maçtan önce Eyüpspor'un "maç satacağı" söylentilerine karşılık onurlu bir mücadele veren Arda Turan ve takımını tebrik etmek dururken, kalecinin içtiği suyla geçirdiği zamanı özne yapmak küçük duruştur.

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Ayrıca hakem 100 dakika oynattığı maçta kaybedilen zamanı iade etti de Sanchez'in 22'nci dakikada oyunda atılması gerçeğinin iadesi ne olacak? "K'ayıp ilanı verilse ne yazar! Ben Arda Turan'ın duruşuna baktım; saha kenarındaki karizması da maçtan sonraki açıklamaları da adam duruşuydu. Bizler güzel düşüncelerini gözlerinin içinde biriktirenlere ve kurdukları cümlelerde zerre kadar adaletten sapmayanlara 'adam' diyoruz.

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Beşiktaş, saha dışında yönetim yağmasıyla uğraşırken saha içinde kalitesiz adam çokluğuyla berbat bir yolculukta. Sorulması gereken hesaplar varsa bunu yapacak olan da taraftardır. Bir Kartal "ıskartaları" takımda tutmaz ve asla boş manzaraya havalanmaz. Biz öyle biliyoruz.

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