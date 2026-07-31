Bursa'da sır ölüm! İki çocuk annesi göğsünden vurulmuş halde bulundu

Olay sırasında, kadının 9 ve 11 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi. Evdeki Taşer'in sevgilisi gözaltına alındı.

Buse Taşer (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İhbarı kendisinin yaptığını söyleyen şüpheli, genç kadının intihar ettiğini iddia etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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