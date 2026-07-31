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Bursa'da sır ölüm! İki çocuk annesi göğsünden vurulmuş halde bulundu

2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Saatler sonra ihbar yapıp “İntihar etti” diyen sevgilisi, gözaltına alındı.

Kaynak Gazete
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Bursa'da sır ölüm! İki çocuk annesi göğsünden vurulmuş halde bulundu

Bursa Nilüfer'de arayan bir kişi, Buse Taşer'in (32) vurulduğu ihbarında bulundu. Hemen eve giden polisler, kadını göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Taşer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında, kadının 9 ve 11 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi. Evdeki Taşer'in sevgilisi gözaltına alındı.

Buse Taşer (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Buse Taşer (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

İhbarı kendisinin yaptığını söyleyen şüpheli, genç kadının intihar ettiğini iddia etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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