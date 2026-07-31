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Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu

Hataylı Mevlüde Duran, hem tarlada çalıştı hem YKS'ye hazırlandı. Türkiye 640'ıncısı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumak istediğini söyledi...

Kaynak Gazete
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Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu

Hatay Belen'in Kömürçukuru Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Duran,Mehmet-Fatma Duran'ınyedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İlk ve orta eğitiminde hep büyük başarılara imza attı.

Hataylı Mevlüde Duran, eşit ağırlıkta 501 puan alarak büyük başarıya imza attı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Hataylı Mevlüde Duran, eşit ağırlıkta 501 puan alarak büyük başarıya imza attı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Bu yıl da İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gurur tablosuyla mezun oldu. 18 yaşındaki Mevlüde kimi zaman evde kimi zaman tarlada üniversite sınavlarına hazırlandı. Artakalan vaktinde kardeşleriyle ilgilendi.

Genç kız, sınava hazırlık maratonunda ailesini yalnız bırakmamak için domates ve salatalık yetiştirdikleri tarlada ter döktü, keçilerini besledi. YKS'de 501 yerleştirme puanıyla eşit ağırlık alanında Türkiye 640'ıncısı olduğunu öğrenen Duran, büyük sevinç yaşadı.

Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu-3

Mevlüde Duran, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşmek istediğini söyledi. "Kendime Fatih Sultan Mehmet'i örnek alıyorum. Azimliyim, hedefime doğru ilerliyorum. Ailemi de gururlandıracağım inşallah" diye konuştu.

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Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu-5 Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu-6 Tarlada ailesine destek olurken hazırlandığı YKS'de Türkiye 640'ıncısı oldu-7

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