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Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz

İsrail'in Gazze soykırımının ne kadar büyük olduğu bir kez daha ortaya çıktı... Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı açıklandı.

Kaynak Gazete
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Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar tarihin en büyük soykırımlarından biri oldu. Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sadece soğuk rakamlar değil; biten hayatlar, yarım kalan hikâyeler ve yok olan umutlar... Gazze'de zaman sadece yıkımı değil, kelimelerle ifade edilemeyecek derin bir acıyı kaydediyor.

Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz-2

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Filistinli Ailelere Yönelik Katliamlar" raporu, bu dramın yakıcı boyutunu gözler önüne seriyor. 2 bin 348 aileden geriye yalnızca tek bir kişi hayatta kalabildi. 4 bin 903 aile ise paramparça bir hâlde, kaybettiklerinin acısıyla ayakta durmaya çalışıyor. Gazze'de 60 bin 737 çocuk anasız ya da babasız kaldı.

Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz-3

ACININ MERKEZİ GAZZE

52 bin 95 çocuk artık başını yaslayabileceği babasının gölgesinden mahrum. 5 bin 929 çocuk annesinin şefkatli sarılışını bir daha asla hissedemeyecek. 2 bin 713 minik yürek ise hem annesini hem babasını aynı karanlık gecede kaybetti; kimsesiz kaldı. En büyük yıkım ise Gazze kentinin üzerine çöktü. Sadece bu şehirde 19 bin 700 çocuk babasını, 2 bin 83 çocuk annesini ve bin 75 çocuk her iki ebeveynini birden kaybetti.

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Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz-5 Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz-6 Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz-7

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