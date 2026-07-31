Gazze'de İsrail soykırımın bilançosu: 2 bin 276 aile yok oldu, 60 bin çocuk yetim veya öksüz
İsrail'in Gazze soykırımının ne kadar büyük olduğu bir kez daha ortaya çıktı... Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı açıklandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar tarihin en büyük soykırımlarından biri oldu. Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sadece soğuk rakamlar değil; biten hayatlar, yarım kalan hikâyeler ve yok olan umutlar... Gazze'de zaman sadece yıkımı değil, kelimelerle ifade edilemeyecek derin bir acıyı kaydediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Filistinli Ailelere Yönelik Katliamlar" raporu, bu dramın yakıcı boyutunu gözler önüne seriyor. 2 bin 348 aileden geriye yalnızca tek bir kişi hayatta kalabildi. 4 bin 903 aile ise paramparça bir hâlde, kaybettiklerinin acısıyla ayakta durmaya çalışıyor. Gazze'de 60 bin 737 çocuk anasız ya da babasız kaldı.
ACININ MERKEZİ GAZZE
52 bin 95 çocuk artık başını yaslayabileceği babasının gölgesinden mahrum. 5 bin 929 çocuk annesinin şefkatli sarılışını bir daha asla hissedemeyecek. 2 bin 713 minik yürek ise hem annesini hem babasını aynı karanlık gecede kaybetti; kimsesiz kaldı. En büyük yıkım ise Gazze kentinin üzerine çöktü. Sadece bu şehirde 19 bin 700 çocuk babasını, 2 bin 83 çocuk annesini ve bin 75 çocuk her iki ebeveynini birden kaybetti.