İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar tarihin en büyük soykırımlarından biri oldu. Filistinli 2 bin 276 ailenin nüfus kayıtlarından tamamen silindiği ve 60 bin 737 çocuğun yetim veya öksüz kaldığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sadece soğuk rakamlar değil; biten hayatlar, yarım kalan hikâyeler ve yok olan umutlar... Gazze'de zaman sadece yıkımı değil, kelimelerle ifade edilemeyecek derin bir acıyı kaydediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Filistinli Ailelere Yönelik Katliamlar" raporu, bu dramın yakıcı boyutunu gözler önüne seriyor. 2 bin 348 aileden geriye yalnızca tek bir kişi hayatta kalabildi. 4 bin 903 aile ise paramparça bir hâlde, kaybettiklerinin acısıyla ayakta durmaya çalışıyor. Gazze'de 60 bin 737 çocuk anasız ya da babasız kaldı.