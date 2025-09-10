***Öldürülen kadının cebinden hiç söylenmemiş şarkıların notaları çıktı. Adamların dilinde tecavüz için bestelenmiş şarkılar çoktu. Engerek gibi gülüyorlardı. Birinin dilinin altında jilet vardı, diğerinin elinde bıçak. İkisi bir olup kadını kendilerine çekti, kadın kendini zorbalardan uzağa çekti. "Zaten ölecekti" dedi sapladığı bıçağın kanını yalayan adam! Cigarasından bir duman daha çekti yanındakine verdi. Çevrede toplanan erkekler onlara inanıyordu da ben kadına yanıyordum.
***
***Erkeklerin güçlerini kadınları öldürerek gösterdiği bir ülkede, zorbalığın lale devrindeydi İstanbul. Kıyıları sökülüyordu denizlerin, yerine oteller gökdelenler yapılıyordu. Denize atılan iyiliklerden eser kalmamıştı da kadınlar atılıyordu denizlere. Gözlere de hedefti kadınlar, silahlara da. Üstelik zorbalara denizde karada ölüm yoktu.
***
Kadınlar adına oynanan oyunlar her yerde aynı. Martıların denizlerin üzerindeki çığlıkları da sanıldığı gibi açlığa değil. Onlar insanları işaret ediyorlar. "Arkanızdan gelen herkese güvenmeyin!" diye.
Hele önünüz denizse.
Hele kadınsanız!
Mutluluk Takvimi
Organlarını bağışla.
Kimseye dil uzatma.
Hak yeme!
Zaaflarını körelt.
El hareketiyle şaka yapma.
Çektiğim acılar
Yetmedi bana
Zararı yok yine
Dünyamı yıksın
Görmek istiyorum
Mahzun yüzünü
Yarabbim ne olur
Karşıma çıksın
Hayatım onsuz yarım
Yaralı umutlarım
O benim aşk meleğim
Bulmam lazım
Yardım et Yarabbim
Ağlıyor akşamlarım
Şahittir şarkılarım
Ben onu çok özledim
Yalvarırım
Döndür onu Yarabbim
Hakkı YALÇIN
Başkasının elindeki suyu bile gözleriyle içen adamlar var artık!
Kayahan'a Rahmet!
Kimileri kullandıkları otomobillerde beyzbol sopası, kesici alet, ateşli silah hatta tetikçi bulundurur. Kimileri satmak ya da kullanmak amaçlı uyuşturucu bulundurur. Kimileri de kendilerini ayrıcalıklı göstermek ve emniyet şeritlerinde cirit atmak adına "çakar" bulundurur. Rahmetli sanatçı Kayahan, otomobilinde yol kenarındaki çocuklara dağıtmak için mutlaka "gofret" bulundururdu. Sevgi adamı olmak böyle bir şeydi. O yüzden her zaman kendisini rahmetle anıyorum. Sanatına saygı ve çocuklar aşkına!