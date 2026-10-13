İnsanlık çocukluktan gelir ve kendisinden sonrasına yetecek biçimde yürekte büyür. Ne insanlar vardır, evinde bir lokma ekmeği yoktur ama dili yalana, eli harama uzanmaz. "Allah bir hayırsever insanı karşıma çıkarır" diye düşünür. Aynı çocukluğun izlerini taşıyan!

Bakmayın kötülerin bu kadar itibar görmesine bizim güzel insanlarımız da çok. Onların eli değil kulağı tetiktedir. Vicdanın sesi onları bir yere çeker. Çünkü iyilik yapana ilahi bir güç verir hayat.

Çoğunun zenginlikle ilgisi yoktur, onların yürekleridir zengin olan. Kendi sofralarında eksik olanların derdine düşmezler de çaresizlik karşısında empati yapmayı bilirler. Bir karınca sessizliğinde insanları incitmeden iyilik yaparlar, dünyalar kadar.

Onlar isimlerindeki harflere gizlenmiş hayırsever insanlardır. Böyle güzel insanların gözlerine ışık damlar yıldızlardan. Görmesek tanımasak da var olduklarını bilmek bize yeter! O yüzden hayat adına onurlu mücadele edenlere kahraman dedik biz. Ya da insanlık için can verenlere.

Bundan birkaç yıl önce hayırsever bir kadının İstanbul Yedikule'de iyilik gezintisi vardı. Herhangi bir kapıyı çaldı karşısına hamile bir kadın çıktı. Yardım dağıtan kadın yanında getirdiği erzakları ve gönlünden kopanı hamile kadına uzattı.

Hamile kadın; o yardımı alması için birçok nedeni varken, almaması gereken gerçeği ortaya sürdü. "Bu mahallede benden daha yoksullar var, lütfen onlara götürün." Başkalarının hayatını düşünmekle kendisini şereflendiren böyle insanlardır hayat ve vicdan adına bizleri umutlandıran.

Zenginler gözlerini doyursa dünya başka olurdu. Ama insanlık denen duyguyu bile reddedip, doktorasını kötülük ve haram zenginliği üzerine yapanlar her zaman manzaranın keyfini çıkarır. Ha yazın ha kışın! Onlardaki bakışın şeytani olması, vicdanlarının taş olması beni hiçbir zaman şaşırtmamıştır.

Çok parası olan ama içinde zerre kadar insanlık barınmayan insanlar da tanıdım. Doğmamış çocukların hakkı olan arsalara binalar dikti.

Ve hala caka satıyor. Yetimin öksüzün hakkını yiyen zıkkımın kökünü yesin! Kimse kara para kasasına da güvenmesin.

Çünkü hayat hiçbir insanda alacağını bırakmaz; hele mesele çocuklarsa! O yüzden onlar için mesajım; "sizi de almaya gelecekler beyim!" Azrail'in ev arkadaşı hesabı!

MUTLULUK TAKVİMİ

Şimdiden kışa hazırlan.

Kapına alarm taktır.

Elinden geleni yap.

Seçici ol.

Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni

Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Dudağından düşmesin

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇI

Ortamı ve parayı beğenmezse taşlar bile yerine oturmuyor artık.

ESKİLERDEN!

Eskiden belediye otobüslerinde büyüklerine yer vermeyen bir çocuk, bütün gün konuşulurdu. Şimdi tramvayda büyüklerine yer veren biri yine konuşuluyor. "Köyden gelmiştir keriz!"

Sohbetlerin eski tadı dostluktu, şimdi dedikodu. Şimdi aşk hikayesinde haysiyet kalmadı. Külkedisi bile her gece ayakkabı değiştiriyor. Kime uyarsa!

1964 yılında Milletlerarası Basın Enstitüsü'nün 13. Kongresi için Türkiye'ye gelen delegeler bakın ne demiş: "Türkiye rüyalar ülkesi." Eskilerden güzel şeyler bulunca içim içime sığmıyor!