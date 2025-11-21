Görüyorum ki bazı yazıları eskiden yayınlamış olsam da o yazıları kansızlığını yenileyenlerin gözüne sokmak için defalarca yazmam gerekiyor. Sistem onları beslerken, bizdeki isyanlar da tekrar ister! Hele mesele uyuşturucu çakallarının saltanatı ve onlara gösterilen itibarsa!

***

Oldukça kilolu bir uyuşturucu baronu yanında mafya kılıklı 3 kişiyle ünlü bir et restoranına girdi. Şerefsiz baron ve yanındakiler özel masalardan birine oturtulurken garsonlar hizaya girdi. Manzarayı seyreden müşterilerden biri şefi çağırdı. "Bizim siparişler hala gelmedi ve siz bütün müşterileri bırakıp bir adamın peşine takılıyorsunuz." Yüzündeki sahte gülümsemeyle "yok efendim" dedi ağzının kenarından yağ damlayan ahlaksız şef; "siparişiniz birazdan gelir."

***

Geçen sadece zamandı ve namı yürüyen baronun siparişleri çoktan masaya gelmişti bile. Siparişini bekleyen adam yeniden ayağa kalktı ve yanından geçen garsonu çevirdi, "ben bu masaya oturmak için 2 saat bekledim." Garsonun müşteriye saygısı yerde; "kapıda beklediyseniz masada da bekleyin!" Adam yanında oturan karısına döndü, "bir daha bana sosyal medyadan restoran seçme. Buradaki etlerin sosunda mavi boncuk varmış ki bize çıktı!" dedi ve söylene söylene restorandan çıktı.

***

Kendilerini yağlı müşterilerin ve şöhretli züppelerin karşısında uşak olarak hisseden restoran çalışanları için müşteri kaybetmek zafer sayılırdı. Çünkü kapının önü boş masa bekleyenlerle doluydu. Popüler mekanda et yemek kadar kazık yemenin de harika bir tadı vardı.

O sırada "yağlı baronun" masasında en az 5 garson vardı.

***

Böyle sahneler herkesin dikkatini çekse de kimse bir şey söylemez. Bazılarının parasından başka hiçbir şeyi yoktur, o paraya gösterilen sahte saygıdan memnun olur. Küçük adamlar da paranın kokusunu alınca hamamböceği olur! Sonra ne oldu? Restoranın şefi o uyuşturucu baronunun yanına gitti, göbeği masadan taşan adamın kulağına eğilip, "birileri size gösterdiğimiz saygıyı kıskandı efendim" dedi. Beş parmağıyla saldırdığı pirzolayı ağzına götüren yağlı baron, "bunlar kompleksli insanlar oğlum" diye karşılık verdi. Sonra pis ellerini cebine soktu, çıkardığı para demetinin içinden 200 doları şefin cebine sıkıştırdı. Şefin gözü doydu.

***

Parayı görünce her tarafı oynayan insanlardan geçilmiyordu ortalık. Ne utançtır ki sonradan görmelere uygun düzende kural artık buydu! O masaya oturmak için 2 saat bekleyen ve söylene söylene kapıdan çıkan müşteriye gelince, o da aptallığına doydu!

***

Yağlı müşterinin uyuşturucu baronu olduğunu nereden bildiğime gelince, şerefsizlik de bunların yüzlerinden okunuyor, onlara itibar gösterenlerin de!



21 KASIM 2025 MUTLULUK TAKVİMİ

Türk sanat müziği dinle.

Balık tut.

Bugün birinin meleği ol.

Egzersiz yap.





Her sabah ufukta

Güneş doğunca

Bahar olur bende

O eski kışlar

Oysa gün batıp da

Akşam olunca

Bu sessiz yürekte

Fırtına başlar

Kapanmış yaralar

Yeniden kanar

Gözlerim sararmış

Resmine dalar

Bilirim evlenmiş

Çocukları var

Dilimde hasretin

Türküsü başlar

Hakkı YALÇIN



Hala saygı gören bahis siteleri de uyuşturucu kadar tehlikelidir!



Final sahnesi!

Onca servetleri olduğu halde yaşlı ve hasta annelerine bakmayan evlatlar tanıyorum. Paranın karşısında uşak olmak, annenin karşısında bencil ve zalim olmayı emrediyorsa onlara yuh çekseniz ödül sayarlar. Sabah akşam paralarını saymaktan da geri kalmazlar. Ama hayatın final sahnesinde kendilerini neyin beklediğini de asla tahmin edemezler! O sahnede kendi annelerine nasıl bakıldıysa onlara da öyle bakılacak!