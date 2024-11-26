ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararına baktım.

İki faşist diktatörün UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki İnsan Hakları Mahkemesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.

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İsrail bu kararı tanımadığını açıkladı ama Netanyahu'nun tutuklama kararını tanıyan ülkelerden birine girecek cesareti olduğunu zannetmiyorum. Hitler kopyası bir cani için böyle kararların uygulandığını pek göremesek de diktatörlerin korkularına saklanması bile onların kaç paralık cesareti olduklarının göstergesi.

Dünyanın kralı geçinen Putin bile kendisi hakkında böyle bir karar alındığında kararı tanımadı ama temelinde Brezilya, Rusya Hindistan, Çin ve Güney Afrika ekonomilerini temsil eden BRICS Zirvesi için "tutuklanmak korkusuyla" Güney Afrika'ya gitmekten kaçınmıştı.

Onlar silahla delikanlı!

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Netanyahu kararından önce, dünya ülkeleri yapmaları gerekenleri yapmamaktan sanıktır. Asıl insanlık;

Netanyahu'nun katliamlarına karşı durmaktı, durmadılar. Bebekler katledilirken, Gazze'ye insani yardımlar bile engellenirken ellerindeki güçleri kullanmadılar. İsrail'in her türlü soysuzluğuna yol verdiler. Emin olun gelecekte de verecekler!

Böyle bir sistemi kimler ürettiyse Netanyahu gider yenisi gelir.

Netanyahu kadar, İsrail'in arkasında durmanın utancını hissetmeyen ve destek veren bütün devlet başkanları yargılanmalı ve tutuklanmalıdır. Ha Lahey'de ha kendi ülkelerinde!

Ama nerde öyle dünya!

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Daha durun, "üç kağıtçı Trump" meseleye dahil olacak. Her türlü ırkçı eylemin arkasında duran bir Amerikan Başkanı için Filistinli çocuklar bugüne kadar ne ifade ettiyse aynen devam! Trump önceki başkanlığında ne yaptıysa, şimdi daha beterini yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın!

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Dünya kötüler dünyası. İnsanların ezildiği, paranın ve teknolojinin parmağında oynatılan dünyada; adalet ve insanlık ölüme mahkum.

Hak yemenin iyilik yapmaktan, katletmenin yaşatmaktan değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştıysa güzel insanlar kimin umurunda?

Bizim umurumuzda!

Bizler yüzlerinden nur akan, çocuklara gözü gibi bakan o güzel insanları hiçbir zaman unutmadık. O yüzden çocukluğumuzdan beri hem gözlerimizde hem yüreklerimizde birikir özlediklerimiz. Onları yaşatmayı bırakırsak yandığımızın resmidir!

MUTLULUK TAKVİMİ

İhtiyaç sahibini kendin ara.

Her şartta mutlak adalet iste.

Cebinde mutlaka mendil bulundur.



Kader rüzgarında

Hiç pes etmedim

Çocuklarım için

Bir pervaneyim

Eşimi kaybettim

Hiç ses etmedim

Hayat kavgasında

Ben bir anneyim



Sevgimle büyüdü

Bütün çocuklar

Hepsi de hüznünü

İçinde saklar

Mutluluk veriyor

Saçımda aklar

Hüzün denizinde

Ben bir anneyim

Hakkı YALÇIN



Keşke çocukluğumuzdaki kadar temiz ve masum olsaydı dünya!

Enjektör!

Geçenlerde eski yazılarımdan biri karşıma çıktı, düşündüm de nasıl dokunaklı yazmışım. Eskiden daha çok okunuyor olmak dokunmuyor bana. Eskiden ayıp olan şeylerin şimdi ayıp olmaması dokunuyor! Çıkarlarına amigoluk yapan troller dünyasında, bizim yazdıklarımız kimseyi ilgilendirmiyor olabilir ama başkalarının ilgilendikleri yalanlar da bizi ilgilendirmiyor artık. Onların sosyal medyaya enjektör siparişi vermelerine gerek yok, zehir çoktan kana karıştı!

Sonuçlar da ortada!