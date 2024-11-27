DÜNYADAKİ tüketim çılgınlığının geri dönüşümü felaket. İzlediğim belgeselde özellikle internet üzerinde yapılan alışverişlerle körüklenen tüketimin yan etkilerine baktım.

İnsanlardan kullanmadıkları eşyaları geri dönüşüm bahanesiyle alan ünlü markaların o malları imha ederken denizleri bile çöplük olarak kullandıklarını gördüm. Zehir yığınları dünyanın sonunu hazırlıyor da kimin umurunda?

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Milyonlarca elektronik üründen oluşan yeni çöplüklere baktım.

Bunlar "kullan at" politikasının şirketlere daha çok kazandırmak için yaptıkları üretimin bedeli.

Bir yanda tamiri bile olmayan teknolojik ürünlerin kakalama istasyonları, öte yanda her yıl yeni model peşinde koşan tüketin çılgınları. Parası olan tüketme hakkına sahip olmakla, dünya yansa içindeki yorganı olmamak arasında tatilde!

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Tüketim körüklenirken iklim değişikliğine duyarsız kalan patronlarına karşı büyük bir şirketin çalışanlarının greve gittiklerini gördüm. Her şeyden haberdar olan kadın müdürün, "20 yıl sonra çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım" diyen sorumluluğuna alkış tuttum. Gerektiğinde işlerini kaybetmek pahasına verilen mücadeleler dünyada bile çok az görülüyor artık. En çok da kadınlar veriyor o mücadeleyi.

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Kapıya kadar gelen alışveriş sisteminin icat edilmesiyle, iklim değişikliklerinin ve denizleri bile çöplüğe çeviren atıkların yakınlığı herkesi ilgilendirmiyor. Gösteriş ve marka meraklısı bir toplum dünyanın her yerinde mevcut.

Sosyal medyada caka satmak yaşam amacı. Hayatta "hiçbir şey" olmayanların sosyal medyada "her şey" olduğu bir dünya var artık.

Para harcamakla harcanan değerler arasındaki yakınlık neredeyse "bağımlılığa" dönüştü.

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Şimdi bir tarafta açlık öte yanda sükse! Ayakkabılarını ikinci el alanlarla, ünlü markaların ayakkabılarını bir giyip bir daha giymeyenler arasındaki uçurum da caba!

Gelecekte de hayatını lüks içinde idame ettirmek isteyenlerin gönlüne göre bir hava akımı olacak mı acaba? Hiç sanmıyorum!

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Çocukluğumda aralık ayında kutladığımız Yerli Mallar Haftası'na duyduğum üretimdeki saygıyı, şimdi yabancı markaların kapısında kuyruk bekleyenlerin tüketimine mi değişeceğim? Geçiniz!

MUTLULUK TAKVİMİ

İstediğini değil gerekeni al.

Belgesel izle.

Kimseyi yolda bırakma.

Türkü dinle.

Oturup kalıyorum

Yine eski koltukta

Ne geçti elimize

Onca hayal kurduk da



Senden sonra kurudu

Vazoda hüzün gülü

Geride bıraktığın

Sanki yaşayan ölü



Bu ev benim gurbetim

Bu benim sensiz odam

Duvarda gülen resim

Sana ağlayan adam

Hakkı YALÇIN



Kuraklık tehlikesine karşı gözyaşı muslukları ilerde iyi para edecektir.

Can kulağı!

. Yoksulken sevilen erkek olmak mesele! Yoksa o paralı züppeler enayi konumundan bir adım öte gidemezler!

Sürüngen kadınların ellerinde ve ceplerinde nakit yaşarken!

. Sosyal medya mezbahalarında "vicdanlı insan" bulmak kolay mı sanıyorsunuz? Elde satır dilde testereyle dolaşanlar kapışılırken!

. Deniz kabukları kimden yana?

Elbette birbirlerini can kulağıyla dinleyenlerden!