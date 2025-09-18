Bir insan hapşırdığında kendisine "çok yaşa" diyen ilk insan büyük bir ihtimalle hümanist biriydi. Mürekkep balığının boyasını ilk fark eden de sanırım bir ressam.

***

İpin bir ucunu ağrıyan dişine diğer ucunu kapıya bağlayıp kapıyı iterek dişini çeken ilk kişinin bir Anadolu insanı olduğunu düşünüyorum.Kulakları çınlayınca "biri beni anıyor" diye düşünen ilk kişi de hiç kuşkusuz telefonun mucidi Graham Bell.

***

Şeytana pabucu ters giydiren ilk insanın kunduracı olma ihtimali büyük. Asıl mesele şeytan kulağına kurşun dökenle şeytanın bacağını kıran ilk insanlar birbirini tanıyor muydu?

***

Simgesi H2SO4 olan sülfürik asidi tanıtırken "Hasan iki salak Osman dört" tabirini kullanan ilk kişi büyük bir ihtimalle 1970'li yılların zeki ve yaratıcı öğrencilerinden biriydi. Hasan neyse de adı Osman olanların tepkisini her merak etmişimdir.

***

Kapının önünde ters dönmüş terlikleri düzeltince ölümleri ertelediğini düşünen ilk kişi, terliği düzelttiği halde evden ölü çıkınca o terliği ne yaptı çok merak ediyorum.

***

"Pişmiş kelle gibi sırıtmak" terimini ilk kullanan kimdi? Asık suratlı kellenin piştikten sonra sırıttığını nasıl fark etti? Her şeyden önemlisi pişmiş kelle gibi sırıtan adamı nasıl buldu? Google'a baktım bu konuda hiçbir bilgi yok.

***

Uykusu kaçtığında koyunları ilk sayan kişinin, keçileri kaçıran çoban ihtimalini yok sayamıyorum ama dizlerinin bağının çözüldüğünü fark eden ilk insanı çok merak ediyorum.Meseleyi nasıl bağladı?

***

Aslanın ağzından lokmayı alabilen adam o lokmayı çiğneme şansına nail olabildi mi? Aslan o sırada ne yapıyordu? Adamı bir daha gören oldu mu?

***

Fırıncıların ipliğini pazara çıkaran adam, sokaktaki insanlara "sizin ekmeğinizle oynanıyor" dediği zaman insanlar fırına koşup hesap sormuştur, hiç şüphem yok. Şimdiki gibi "sana ne lan" diyen naylon delikanlılara inat o zaman yürekler okkaydı okka!

***

Çocuğunu eşek sudan gelinceye kadar döven bir anne, eşeğin yoluna bakmış olabilir de dayak yiyen çocuk hırsını eşekten çıkarmış mıdır? "Niye bu kadar geç kaldın?" diye.

***

Her şey bir yana, kellesini koltuğunun altında taşıyan ilk insanı merak ediyorum. Gençliğimde o yiğit insanlardan nicelerini tanıdım da şimdi mumla arasam nafile!

MUTLULUK TAKVİMİ

Şans oyunlarına yem olma.

Bugün mavi ol.

Korkunu yenecek bilgiyi edin.

Hayatımdaki bütün

İnsanları topladım

Hiçbiri sen etmedi

Kıyamadım sevdama

İzlerini terk etsen de

İzler seni terk etmedi



Ateş yakacağı

Yeri biliyor

Son arzumu sorsalar

Yine gözlerin derim



Sen bu seven kalbimin

En muhteşem hatası

Bu kadar sevdiğim için

Senden özür dilerim

Hakkı YALÇIN

Haram yiyen çakalla aynı sofraya oturanın lokmalar da boğazına oturmalı!

Şerefli yolcu!

İnsanların çoğu dünyanın kayıp hazinesini parayı aramakla bulacağını zanneder. Onlar insan satar, beden satar, ruh satar. Oysa kalbinin efendisi olanlar merhameti ve asaleti arar. Hayata onurlu bir imza atmanın huzurunu yaşar. Çünkü aynaya bakıp da kendini görmek kadar, toprağa bakıp gerçekleri görmek de vardır.

Hayatını şerefsizlikle kazanan o kadar çok insan varken, şerefli bir yolculuktan onurlu bir şey yoktur.