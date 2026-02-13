Ramazan geliyor. Tüm zamanların en güzel sevgisi, birbirini sevmeyi reddeden bir topluma huzur vermeye geliyor. Anlamını yitiren duyguları hizaya sokmaya, kaybolmuş inançların izini sürmeye geliyor. Sefalete uzaktan bakmanın insanlık kitabında yeri yoktur, açlık insanın ruhunda açılan en derin yaradır. Tanrı misafirlerine bile güvenilmeyen bir düzende, insanlara kapıları açmayı öğretmeye geliyor. Yüreğinde sonsuz bir hazineyle.

***

Ramazan geliyor. Vazgeçilmez bir dostun eli gibi geliyor cennetin yeli gibi. İnsanlar birbirine can versin, olan olmayana versin diye. Anaların yüreğini yakmak günahsa, günahlara son verilsin diye geliyor. Her delikten içeri sızmaya çalışan yoksulluk, en net biçimde Ramazan'da dışa vururken, sevda yemekleri pişsin diye geliyor. Yaşlılar doysun diye, çocuklar ölmesin diye geliyor.

***

Ramazan geliyor. Bedenler nadasa çekilsin, fırsatçılıktan vazgeçilsin diye geliyor. Yüreklere sadakat sofralara bereket getirmek için geliyor. Ters esen rüzgarları düze döndürmek, ruhundaki melekleri öldürenleri uyandırmak için geliyor. Allah aşkıyla geliyor, nefsine itaat etmenin sevabıyla. Kul hakkını yiyenlere "yeter artık" demek için geliyor.

***

İlahi bir emirdir Ramazan. Ramazan'ın anlamını hissettiren en önemli gerçeklerden biridir; "yoksulu canının çektiğinden mahrum etmemek." Ramazan geliyor. Merhamet ayaklansın, toklar açın halinden anlasın, insanların gururu incitilmeden yapılsın yardımlar. Ramazan asil ruhlar ve güzel insanlar için geliyor.

***

"Hayatımı sürdürebilmek için daha kaç gece aç yatmalıyım?" diyen yardıma muhtaç insanlar var. Ama içinde vicdan barındırmayan hiçbir eylemin dinimizde yeri yok. Eğer böyle bir zaman diliminde bile sükseli sofralarda iftar yapacak olan varsa, onlar daha önceki iftarlarına mahsuben gittikleri mekanların duvarlarına görkemli fotoğraflar assınlar!

***

"İftarda adam başı bilmem kaç bin lira ödeyip tıka basa yiyerek oruç açacak olanlar, bu kadar haksızlığı iftar sofralarına nasıl sığdıracaklar?" diye merak etmeye de gerek yok. Yeni moda hayat bunu emrediyor. Sosyal medya teşhir salonu olduktan sonra böyle sahneler değer kazandı ve görüntü paylaşmak sefaleti paylaşmaktan daha değerli sayılıyor artık!

Sigara öldürür!

Sigara paketlerinin üzerinde, "sigara içmek öldürür" yazıyor. Bu demektir ki sigara içmeyenlerin ömrü uzayacak. Her şeyden önemlisi sağlıklı bir hayat sürme ihtimali büyük. Ve asıl mesele yapılan zamlara karşılık oldukça pahalı bir hale gelen sigarayı içmemek aile bütçesine önemli bir katkı. Bu meseleden çıkan sonuçlara bakınca; "sigara içmezseniz yaşadınız!" Ama hala sigara içmeyi sürdürüyorsanız, zehriniz de bol olsun ödediğiniz paralar da! Ömür de sizin para da. Ama final sahnesine gelince ağlamak yok!