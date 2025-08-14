Kaç zamandır kara kara düşünüyorum. Üniversite sınavlarında başarılı olamadım. Babamın üç kuruşluk maaşını naylon üniversitelere yedirtmem. Hayatta başarılı olma sebeplerimi kendim üretmeliyim ama şartlar beni tüketirken kendi kendine filizlenmiyor umut. Henüz yere düşmesem de ele düşecek haldeyim. Kaderimin altına imzasını atacak birileri beni bekliyor sanki! (Umutsuz gencin günlüğü)

***

Yaz gecelerini bir dostumun yazlığında tambur sesiyle geçirdik, birbirimize anlattığımız buruk hayat hikayeleriyle. Gündüzleri gökyüzünde göç eden kuşları takip ettik, kendi göçlerimize hazırlık niyetine. Hayatın gerçekleri unutalım derken üstüne üstlük bir de deprem hikayeleri varken gözümüz arkada kalmasın da ne yapsın! (Yaşlı insanın günlüğü)

***

Yalan değil ekmeğin gramajından da çalıyorum hamurun kalitesinden de. Fırıncıların ipliğini pazara çıkaracak birileri çıkmadığı için de devam ediyorum. Başkalarında olmayan vicdanı kendimde aramayı da düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın. (Fırıncının günlüğü)

***

Dünya sırtlanlar sofrası. Hayatın kapı aralığından bakıyorum da onların arkasından kuyruk sallayanları görüyorum. Gitarımı sırtıma alıp bir deniz kıyısında yürüyorum. Onların günahlarına karşılık benim ahlarım. O zaman da gülümsüyorum! Çünkü her şeyin bir geri dönüşümü olacaktır. (Müzisyen gencin günlüğü)

***

Yemek programlarında beleş yemeği domuz gibi yiyen "sonradan gurmeler" üzüm hoşafının nasıl yapıldığını biliyor mu acaba? O hoşaf beleş yerken ağızlarından dökülen çamurla yapılmıyor çünkü! (Ev kadınının günlüğü)

***

İyilik yapmak için bir neden varsa her zaman umut da vardır. Her şeye rağmen yarın güzel olacak derken negatif enerjiyi toprağa gömmek, vicdanların ayaklandığı bir ülke görmek istiyorum. Dün gece bir deniz kıyısındaki taşın üstünde oturdum, gönül tahtıma. Bir çay içimlik mola verdim kendime, oltamı saldım denize. Ne çıkarsa bahtıma. (Adamın günlüğü)

***

Hayat öpücük gönderiyor, "bizim" diye "bu topraklar bu güneş bu su." Yeter artık bitsin bu umut yorgunluğu bu nefret duygusu! (Benim günlüğüm)

14 AĞUSTOS 2025

Mutluluk takvimi

Korkulacak değil sevilecek insan ol.

Sadaka ver.

Vapura bin.

Hala tesirindeyim

Gittiğin günkü şokun

Yastığımda duruyor

Beni delirten kokun

Gözlerimde tütüyor

Günün senle doğuşu

Sensiz her yer hüzünlü

Bir sevdalı koğuşu

Akşam rüzgarlarında

Eserdin deli deli

Sevdalıydım sesine

Özledim be sevgili

Hakkı Yalçın