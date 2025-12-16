Pazara çıkan annelerin eli doluysa eteklerine tutunurdu çocuklar. İlaç reçeteleri de kolayca okunurdu gazeteler de. Bayram gazeteleri vardı, diğer gazetelerin çalışanları bayramda tatil yaparken, işsiz gazetecilerin çalışması adına da farklı bir iş kapısıydı. Bir geleneği öldürdüler. Çığırtkanlık yaparak sisteme yön verenler basın kartlarını bile hükümsüz hale getirdiler.

***

Tablet gazeteciliği ne kadar popüler olsa da haberlerin kağıt üzerinde okunması başka bir şeydi. Bizler yerde bulduğumuz bir gazete sayfasını çömelip okuyacak kadar meraklıydık. Gazeteciye saygı duymanın altın yıllarıydı. Radyoda maç dinlediğimiz zamanlarda, göremediğimiz pozisyonları dürüstçe yorumlayan spor yazarları vardı. Şimdi gördüğümüzü bizlerden saklamaya çalışan kulüp yazarları var. Yaratılan renk körlüğü birçok şeyi aldı ve geri vermedi.

***

El yazması sözler üretmekti gazetecilik. Onun modası geçti; "meret dillerin" getirisi paha biçilmez oldu. Emekçi gazeteciliğin kalemi kırıldı. Bunların üstüne bir de futbolcu ve hakem eskileri dilleriyle itibar görürken, kaliteyi bu mesleğin hayatından çıkardılar. Kabadayı teknik adamlara el pençe durdular, çıkarlarına uymayanlara darağacı kurdular. Gerekli pozisyonları geçersiz sayıp ölü taklidi yaptılar. Sistem onlara ganimet yağdırırken güven duygusu hükmünü yitirdi. Ucuz popülerlik; saygınlığa karşı zafer kazandı.

***

Büyük usta rahmetli Kayahan'la ölmeden önce bir röportaj yapmıştım. "Gazeteci olsan hangi sorunla uğraşırdın?" sorusuna verdiği cevap derindi. "Tabiatın ve insanların yoksulluğunu irdeler, bunlara yardımcı olmaya çalışırdım." Bende soru çoktu onda yanlış yoktu. "Hiç tetik çektin mi?" Kendine yakışan bir cevap vermişti. "Kalem tutan eller silah kullanmaz!"

***

Odasını pahalı şaraplarla doldurup fiyaka atan yayın yönetmeni züppelerle başladı gazetecilik mesleğindeki bozulma. Ahlaksızlığa yer açtılar, yeni bir dil icat edip içtikleri şarapların markalarını köşelerinde özne yaptılar. O biçim yollardan milyon dolarlar kazandılar alın terini sek içtiler. Vicdan hesabında bir gerçek vardır; "önce aldıklarını geri vereceksin!" O züppe ahlaksızlar hesap bile vermediler. Tetikçiliğe yol verdiler. Temiz bir Türkçeyle karnı doyan gazeteciliği ne seks partileri ne uyuşturucu ne de milyon dolarlık villalar doyuruyor artık. Gerçek emekçiler kıt kanaat yaşarken!

***

Bir gazetecinin milyon dolarları olamaz. O yüzden "herkes mal beyanını halka açık yapsın" diyoruz ama yapmasalar da birçoklarının ne mal olduklarını zaten biliyoruz! Önemli değil, bilmediklerimizi de açığa çıkarıyor zaman! Utanmak sözcüğünü bu mesleğin kitabından çıkarsalar da!

Şeytan!

Amerika'nın Venezuela'nın petrol gemisini gasp ettikten sonra Trump'ın konuşmasına baktım. Hırsızlığıyla gurur duyan bir adamın iğrenç tavrı Amerika'nın bu dünyadaki rolünü anlatmaya yeter. Nerede bir yeraltı zenginliği varsa oraya çökmeyi alışkanlık haline getiren yarasalar ülkelerin kanını emerek büyük kalıyorlar. O yüzden "Amerika, İsrail'le birlikte dünyanın şeytanıdır!" dediğimiz zaman hafif kalıyor!