ERKEKLERİN çoğu kadın erkek eşitliğini istemez. Durumu muhafaza etmek için "biz de eziliyoruz" diye mazeret üretirken, dayağın kralını kadınlar yer, yoğurdun kaymağını erkekler! Bugün "kötülük mü iyilik mi?" konulu bir anket düzenlense kötülük açık ara önde gider. Bir zamanlar "eskilerden kim kaldı?" diye sorulduğu zaman erkeklik önde giderdi.

***

O zamanlar "erkek gibi kız" diye bir tabir kullanılırdı mahallelerde. Erkekler yere düşeni kaldırır, kimsenin karısına kızına yan gözle bakmaz, şerefsiz kazanca el uzatmazlardı.

Torbacılar mahallede cirit atacak, erkekler göz banyosu yapacak, olacak şey miydi? Birileri genç kıza sarkıntılık edecek, erkekler de "ne yapalım öyle giyinmeseydi" diyecek, görülmüş şey miydi?

***

"Erkek gibi kız" her işin altından kalkmayı ifade eden, yürekli duruşun ve mertliğin ifadesiydi.

Erkekçe duruşa da kadınlara da ödül yerine geçerdi. Şimdi kötülükte kariyer yapan erkeklere ödül verilen bir ülkeyiz artık. Erkekçe tanımlamalar evrim geçirdi. Onlar yeni moda erkekliklerini hayatın her alanında gösteriyorlar. Kadınları keserek, taciz ederek ve kız çocuklarına bile göz dikerek!

***

Ne acıdır ki sosyal meselelerde kadınların gösterdiği direnci erkekler gösteremiyor. Kadınların can kayıpları erkeklerin ayıplarıyla yarış halindeyken, kadınları dövmek ve katletmek erkekliğin şanından sayılıyor. Ruhunu yitiren erkeklik kötülüğün zenginliğine bile sahip çıktı, o yüzden yürek zenginliği tarihe karıştı. Sonrasında kadınları aşağılamak adına erkeklere etek giydirmenin cümleleri kurulur oldu.

***

Biz de onlar için özel cümleler kurduk. "Keşke çocuklara tecavüz edilirken haykıracak kadar "kadın yüreğiniz" olsa. Keşke kadınları sırtından bıçaklayan erkekler korosuna dahil olmak için çırpınmasanız.

Abazanlığınızı motive edeceğinize biraz insani duygularınızı yoklasanız. Sizin gibiler azalsa da sokaklarda oynayan çocuklarımız çoğalsa! Yağmasanız da biraz haksızlığa hukuksuzluğa karşı gürleseniz!

***

Bu yazıda işaret edilen kadınlar cehaletin saldırısı altında hayatları ellerinden alınan kadınlar, yürekli kadınlar, onurlu kadınlar. Çocuklar için erketeye yatan, kadınlar için kalbi kasıklarında atan erkekler de bu yazıya dahildir. Yürekli olanlar ve insani duygularını kaybetmeyenler bu cümlelerden muaf! Tuhaf olan yiğit erkeklerin gittikçe azalması.

***

Şimdi betonların içinden başını uzatmış çiçekler gibi siyah beyaz bir fotoğrafta delikanlı yılları gördüğümde içim eriyor. Çünkü fotoğraflar kabuğunu temizler yaraların. Bir zamanlar ne kadar yürekli olduğunu haykırır; "oraların!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Pratik ve ucuz yemek icat et.

Her şartta barışı savun.

Sahaflarda eski kitap ara.

Sorgula.



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz durur

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımızda çınlar

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN



Hiç kitap okuyamayanlar her şeyi kitabına ne güzel uyduruyor!



Hayatın gerçekleri

Hayatın anlamı sadece belini doğrultmak değil, her türlü şartta dik durmaktır.

İpinizle kuyuya inilen insan olun, başkasına uzattığınız ip yarın size de uzatılacaktır. Hele kuyunuzu kazanların bol olduğu bir memlekette.

Kendinizi hayata bırakmak istiyorsanız kanatlanın. Kanadınız yoksa hayalleriniz var. Hayal umudun kardeşidir.