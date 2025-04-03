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AÖL 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! (aol.meb.gov.tr)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 ikinci dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nin duyuracağı sonuçlara çevirdi. MEB takvimine göre, sonuçlar Nisan ayında açıklanıyor. Peki AÖL 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum!

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 16:10
AÖL 2025 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! aol.meb.gov.tr

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen 3. oturum ile sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, gözler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan'da MEB'in resmi sitesi olan aolweb.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçları bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Ayrıca, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kabul edilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

AÇIK LİSE (AÖL) 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Öğrenciler, sınav sonuçlarına aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 AÖL takvimine göre, öğrenciler bu tarihlerde sınavlara girecek.

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