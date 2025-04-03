Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen 3. oturum ile sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından, gözler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 21 Nisan'da MEB'in resmi sitesi olan aolweb.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçları bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Ayrıca, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kabul edilecek.