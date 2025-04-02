Anbean nasıl yazılır? TDK’ya göre anbean doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alan "anbean", yazımı konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki TDK'ya göre doğru yazımı nedir? İşte dil bilgisi kurallarına uygun şekli ve anlamı...
Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alan "anbean", yazımı konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki TDK'ya göre doğru yazımı nedir? İşte dil bilgisi kurallarına uygun şekli ve anlamı...
Anbean Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Anbean/An ve an kelimelerinin doğru yazılışı "Anbean" şeklinde olmalıdır.
Anbean Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalı?
Olayları anbean takip edebilmek için sürekli güncellemeleri kontrol ediyor.
Anbean ✔️ (Doğru)
An ve an ❌ (Yanlış)