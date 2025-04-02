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Anbean nasıl yazılır? TDK'ya göre anbean doğru yazılışı nedir?

Anbean kelimesinin doğru yazılışı sıklıkla karıştırılmaktadır. Peki TDK'ya göre doğrusu yazılışı nedir? Anbean TDK'ya göre nasıl yazılır? İşte bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:19
Anbean nasıl yazılır? TDK’ya göre anbean doğru yazılışı nedir?

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Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alan "anbean", yazımı konusunda kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki TDK'ya göre doğru yazımı nedir? İşte dil bilgisi kurallarına uygun şekli ve anlamı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anbean Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Anbean/An ve an kelimelerinin doğru yazılışı "Anbean" şeklinde olmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anbean Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl Olmalı?

Olayları anbean takip edebilmek için sürekli güncellemeleri kontrol ediyor.

Anbean ✔️ (Doğru)
An ve an ❌ (Yanlış)

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